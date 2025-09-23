سال تحصیلی با تعطیلی آغاز شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، طوفان گردوخاک منجر به تعطیلی مدارس ابتدایی و متوسطه اول پنج شهرستان منطقه سیستان در نخستین روز سال تحصیلی جدید شد.
بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستانهای زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز از توابع منطقه سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان و با توجه به وقوع پدیده طوفان همراه با گرد و غبار، کاهش محسوس دید افقی و بهمنظور صیانت از سلامت دانشآموزان و پیشگیری از مشکلات تنفسی ناشی از وضعیت جوی، مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول این شهرستانها در روز سهشنبه ۱ مهرماه تعطیل خواهد بود.
کارشناسان بهداشت محیط نیز تأکید میکنند در چنین شرایطی استفاده از ماسک استاندارد، پرهیز از فعالیتهای سنگین در فضای باز و مصرف آب کافی برای جلوگیری از مشکلات تنفسی ضروری است. بیمارستانها و مراکز درمانی منطقه در آمادهباش هستند.
این در حالی است که سال تحصیلی جدید با حضور هزاران دانشآموز در سیستان آغاز شده و انتظار میرفت نخستین روز مدارس با شور و نشاط همراه باشد، اما طوفان گردوخاک، صحنه متفاوتی رقم زد و مسئولان را به اتخاذ تدابیر اضطراری واداشت تا سلامت دانشآموزان در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفتوگو اظهار داشت: وزش بادهای ۱۲۰ روزه همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد از تا ظهر چهارشنبه ۲ مهرماه در منطقه سیستان پیشبینی شده است.
محسن حیدری با اشاره به اینکه طی این مدت در زاهدان، مناطق مرکزی و نوار شرقی سیستان و بلوچستان نیز وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار انتظار میرود، گفت: این شرایط میتواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در مسیرهای شمالی استان، احتمال تأخیر یا لغو پروازها و همچنین کاهش نسبی دما شود.
