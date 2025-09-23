کرباسچی: من هرگز نگفتم پزشکیان با ترامپ ملاقات کند!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن؛ غلامحسین کرباسچی گفت: در آنجا گفتم؛ به نظر من با توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات اقتصادی مردم و وعده‌های آقای رییس‌جمهور اگر می‌خواهند این سفر را بروند با رویکردی متفاوت و مفیدتر از القای یک سخنرانی و چند ملاقات تشریفاتی باشد.کارهایی که سایرین هم قبلاً کرده‌اند و نتیجه‌ای نداشته است. پس لازم است که با همه مسوولین ذیربط و بالاتر از همه مقام رهبری هماهنگی کامل کنند و با اختیار و اراده محکم راهی برای برون‌رفت از شرایط کنونی پیدا کنند و به اضطراب و نگرانی‌های مختلف مردم پایان دهند.

هیچ اشاره‌ای به اینکه با چه کسی گفت‌وگو شود یا ملاقاتی صورت بگیرد یا نه نداشته‌ام؛ اینها در صلاحیت کارشناسان‌ است که از ورود به آنها پرهیز دارم. گو اینکه از لوازم تغییر رویکرد و اقدام جهت حل مسایل فیمابین ایران و جهان عموماً، و آمریکا به صورت خاص؛ پذیرش اصل مذاکره و ملاقات و گفت‌وگو لازم است ولی بر حسب مورد انجام و عدم انجام و سطح و شیوه آن طبیعتاً به سیاست عملی رییس‌جمهور و نظرات کارشناسی وابسته است.

متاسفانه عده‌ای از روزنامه‌های افراطی که گویی از هر حرف منطقی و غیرشعاری عصبانی می‌شوند و گویا پیشنهاد خروج از حالت «نه جنگ نه صلح» که تاکید حتی رهبری بر خروج از این حالت است با منافع شخصی و گروهی آنها منافات دارد و خود را جزو کاسبان شرایط متشنج و آشفته اقتصادی می‌دانند به دروغ به اینجانب نسبت تاکید بر ملاقات با ترامپ یا مذاکره با آمریکایی‌ها داده‌اند و متعاقب آن سیلی از ناسزا و دشنام‌هایی را علیه بنده سرازیر کردند که نشانه فقدان ادب ومنطق خودشان است. متن گفت‌وگوی من با جماران در دسترس است و مطالعه آن حتماً خلاف بودن انتساب این روزنامه‌ های را نشان می‌دهد.

بر یکی از آن‌ها حرجی نیست چون آگاهانه دنبال فریب و دروغ هستند ولی روزنامه‌های دیگر چرا چشم بسته مطالب آن را تکرار کرده و خود را بی‌اعتبار می‌کنند. اصل مساله و پیشنهاد، در ضرورت تغییر رویکردی است که بتواند آرامش و صلح را برای کشور و مردم به ارمغان آورد. طبیعی است چگونگی رسیدن به این هدف مرهون خط و مشی سیاسی و امر کارشناسی است که رییس‌جمهور و دستگاه دیپ‍لماسی کشور باید تشخیص و تعیین و اقدام کنند.