En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کرباسچی: من هرگز نگفتم پزشکیان با ترامپ ملاقات کند!

روز جمعه خبرنگار محترم سایت جماران زنگ زد و درخواست کرد تا درباره سفر آقای رییس‌جمهور به نیویورک نظرم را بگویم؛ به دلیل اهمیت مسأله کوشیدم فقط در حد کلیات به مسأله وارد شوم و چون همیشه از پرداختن به موضوعات کارشناسی سیاست خارجی پرهیز کنم.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۷۲
| |
148 بازدید
کرباسچی: من هرگز نگفتم پزشکیان با ترامپ ملاقات کند!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن؛ غلامحسین کرباسچی گفت: در آنجا گفتم؛ به نظر من با توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات اقتصادی مردم و وعده‌های آقای رییس‌جمهور اگر می‌خواهند این سفر را بروند با رویکردی متفاوت و مفیدتر از القای یک سخنرانی و چند ملاقات تشریفاتی باشد.کارهایی که سایرین هم قبلاً کرده‌اند و نتیجه‌ای نداشته است. پس لازم است که با همه مسوولین ذیربط و بالاتر از همه مقام رهبری هماهنگی کامل کنند و با اختیار و اراده محکم راهی برای برون‌رفت از شرایط کنونی پیدا کنند و به اضطراب و نگرانی‌های مختلف مردم پایان دهند.

هیچ اشاره‌ای به اینکه با چه کسی گفت‌وگو شود یا ملاقاتی صورت بگیرد یا نه نداشته‌ام؛ اینها در صلاحیت کارشناسان‌ است که از ورود به آنها پرهیز دارم. گو اینکه از لوازم تغییر رویکرد و اقدام جهت حل مسایل فیمابین ایران و جهان عموماً، و آمریکا به صورت خاص؛ پذیرش اصل مذاکره و ملاقات و گفت‌وگو لازم است ولی بر حسب مورد انجام و عدم انجام و سطح و شیوه آن طبیعتاً به سیاست عملی رییس‌جمهور و نظرات کارشناسی وابسته است.
متاسفانه عده‌ای از روزنامه‌های افراطی که گویی از هر حرف منطقی و غیرشعاری عصبانی می‌شوند و گویا پیشنهاد خروج از حالت «نه جنگ نه صلح» که تاکید حتی رهبری بر خروج از این حالت است با منافع شخصی و گروهی آنها منافات دارد و خود را جزو کاسبان شرایط متشنج و آشفته اقتصادی می‌دانند به دروغ به اینجانب نسبت تاکید بر ملاقات با ترامپ یا مذاکره با آمریکایی‌ها داده‌اند و متعاقب آن سیلی از ناسزا و دشنام‌هایی را علیه بنده سرازیر کردند که نشانه فقدان ادب ومنطق خودشان است. متن گفت‌وگوی من با جماران در دسترس است و مطالعه آن حتماً خلاف بودن انتساب این روزنامه‌ های را نشان می‌دهد.

بر یکی از آن‌ها حرجی نیست چون آگاهانه دنبال فریب و دروغ هستند ولی روزنامه‌های دیگر چرا چشم بسته مطالب آن را تکرار کرده و خود را بی‌اعتبار می‌کنند. اصل مساله و پیشنهاد، در ضرورت تغییر رویکردی است که بتواند آرامش و صلح را برای کشور و مردم به ارمغان آورد. طبیعی است چگونگی رسیدن به این هدف مرهون خط و مشی سیاسی و امر کارشناسی است که رییس‌جمهور و دستگاه دیپ‍لماسی کشور باید تشخیص و تعیین و اقدام کنند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرباسچی مسعود پزشکیان ایران و آمریکا ایران‌ آمریکا سفر به نیویورک سفر رئیس جمهور به نیویورک خبر فوری دیدار ترامپ
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: آمریکایی‌ها خودشان می‌دانند که چقدر آسیب‌پذیرند
کرباسچی برای پزشکیان نسخه پیچید
ابطحی: نیویورک، ایستگاه گفتگوی مقتدرانه است
توصیه ضرغامی به پزشکیان درباره سفر اخیر به آمریکا
روحانی: منتظریم ترامپ از مردم ایران عذرخواهی کند
نامه فعالان‌سیاسی به مسئولان: با ترامپ مذاکره کنید
آمریکا به پسر پزشکیان ویزا نداد
محدودیت آمریکا برای تردد هیئت ایرانی در نیویورک
آیا پزشکیان مستقیم با ترامپ دیدار خواهد داشت؟
 دیدار ولیعهد کویت با پزشکیان+عکس
چرا دکتر پزشکیان دچار بی‌دقتی در کلام می‌شود؟
درخواست کرباسچی از پزشکیان؛ صرف سخنرانی کافی نیست!
واکنش نماینده مجلس به تیتر یک روزنامه سازندگی
روحانی: رفتار ترامپ زمینه‌های مثبت را از بین می‌برد
فشار حداکثری جدید؛ نفت ایران باز هم هدف تحریم آمریکا
نخستین سخنان رئیس جمهور بعد از رسیدن به آمریکا
تصاویر جالب از حال و هوای هواپیمای حامل پزشکیان در مسیر نیویورک
تیم ترامپ برای جنگ با ایران آماده می شود؟
واکنش ترامپ به پاسخ منفی ایران به دیدار
ترامپ: دیدار با روحانی بستگی به ایران دارد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۵ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۰ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۶ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۴ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۶۸ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a2O
tabnak.ir/005a2O