En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تکذیب یک شایعه در مورد یوسف پزشکیان

در شامگاه سه‌شنبه شایعه‌ی رد درخواست ویزا برای یوسف پزشکیان منتشر شده، در حالی که اساسا چنین درخواستی نشده بود.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۶۲
| |
3044 بازدید
|
۲۷

تکذیب یک شایعه در مورد یوسف پزشکیان

امسال هم مانند پارسال قرار بر حضور یوسف پزشکیان در سفر نیویورک نبوده است.

به گزارش تابناک؛ سال گذشته در حالی که رییس جمهور در سفر نیویورک برای حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، تعدادی از رسانه‌ها شایع کرده بودند که او هم در نیویورک است.

او چند وقت پیش در یادداشتی توضیح داد که تاکنون فقط در یکی از سفرهای خارجی رییس جمهور حضور داشته و معمولا در سفرهای داخلی هم در هیات همراه نبوده است.

یوسف پزشکیان، فرزند رییس جمهور، از پاییز پارسال دستیار رسانه‌ای دفتر رییس جمهور است.

اصل خبر رد شدن درخواست ویزا برای تعدادی از هیات همراه در سفر نیویورک واقعیت دارد ولی اسم او در میان تقاضاها نبوده است. هیات همراه همچنان که پیش بینی می‌شد امسال محدود شده و هیات ایرانی نسبت به سالهای گذشته کوچک‌تر شده است.

این در حالی است که تقاضای ایران هم نسبت به گذشته کمتر بوده است. کوچک شدن تعداد همراهان در سفرهای داخلی و خارجی، مورد تاکید رییس جمهور پزشکیان در یک سال اخیر است.

 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
یوسف پزشکیان پسر پزشکیان آمریکا سفر به نیویورک سفر رئیس جمهور به نیویورک مسعود پزشکیان همراهان رئیس جمهور
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کرباسچی: من هرگز نگفتم پزشکیان با ترامپ ملاقات کند!
محدودیت آمریکا برای تردد هیئت ایرانی در نیویورک
پسر پزشکیان وسط مصاحبه در گوش پدرش چه گفت؟
توئیت فرزند رئیس جمهور درباره زبان ترکی
توصیه ضرغامی به پزشکیان درباره سفر اخیر به آمریکا
 دیدار ولیعهد کویت با پزشکیان+عکس
پاسخ پسر پزشکیان به سعید جلیلی درباره مذاکره
حواشی اولین نشست خبری پزشکیان: بازهم حضور آقای داماد!
عکس:فرزندان رئیس جمهور در دیدار رئیس جمهور با اهالی رسانه
با یک اکانت توئیتری مشاور رسانه‌ای شوید به شرط ژن خوب!
پسر پزشکیان دستیار رئیس دفتر رئیس‌جمهور شد
عکس: دولت پزشکیان چه لقبی را برای خود انتخاب کرده است؟
دفاع تمام قد پسر پزشکیان از ظریف
حکایت حضور زهرا پزشکیان در مراسم‌های رسمی رییس جمهور چیست؟
آیا پزشکیان مستقیم با ترامپ دیدار خواهد داشت؟
نخستین سخنان رئیس جمهور بعد از رسیدن به آمریکا
اعلام موضع پسر پزشکیان درباره مذاکره ایران و آمریکا
توییت جدید درباره همراهان رئیس جمهوری
پیام پسر رئیس جمهور منتخب+ عکس
واکنش عجیب پسر پزشکیان به استعفای ظریف
یوسف پزشکیان: به نیویورک نرفتم
تصاویر جالب از حال و هوای هواپیمای حامل پزشکیان در مسیر نیویورک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
7
66
پاسخ
کار خوبی کرد.
امید است که به دخترش هم ویزا نداده باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
با پول مملکت سفر خانوادگی دور دنیا گذاشتن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
یک زمانی معجزه هزاره سوم با هواپیمای پر از فک و فامیل راهی نیویورک بودمد اون موقع زبان خیلیها سکت شده بود
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
5
59
پاسخ
باید تشکر کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
5
68
پاسخ
چه دلیلی دارد ایشان بروند آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
8
57
پاسخ
تنها کار درست امریکا همین بود. مگه مردم به خانواده ایشان رای داده اند همه جا خانوادگی می رود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
4
58
پاسخ
نقش ایشان چه بود که قصد داشتند امریکا تشریف ببرند؟
ناشناس
|
Australia
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
3
54
پاسخ
ارز کمتر میره بیرون خرید کمتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
21
پاسخ
خیلی هم خوب
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
32
پاسخ
بهترین کار رو کرده... پسر پزشکیان چکاره مملکته؟؟؟
یکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
28
پاسخ
بهتر که هزینه ها کم شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
27
پاسخ
لیست خرید رو بده خواهرش
اشکالی نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
شکر خدا امسال خرید هم کنسله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
چه ربطی به موضوع داشت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۸ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۱ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a2E
tabnak.ir/005a2E