تکذیب یک شایعه در مورد یوسف پزشکیان

امسال هم مانند پارسال قرار بر حضور یوسف پزشکیان در سفر نیویورک نبوده است.

به گزارش تابناک؛ سال گذشته در حالی که رییس جمهور در سفر نیویورک برای حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، تعدادی از رسانه‌ها شایع کرده بودند که او هم در نیویورک است.

او چند وقت پیش در یادداشتی توضیح داد که تاکنون فقط در یکی از سفرهای خارجی رییس جمهور حضور داشته و معمولا در سفرهای داخلی هم در هیات همراه نبوده است.

یوسف پزشکیان، فرزند رییس جمهور، از پاییز پارسال دستیار رسانه‌ای دفتر رییس جمهور است.

اصل خبر رد شدن درخواست ویزا برای تعدادی از هیات همراه در سفر نیویورک واقعیت دارد ولی اسم او در میان تقاضاها نبوده است. هیات همراه همچنان که پیش بینی می‌شد امسال محدود شده و هیات ایرانی نسبت به سالهای گذشته کوچک‌تر شده است.

این در حالی است که تقاضای ایران هم نسبت به گذشته کمتر بوده است. کوچک شدن تعداد همراهان در سفرهای داخلی و خارجی، مورد تاکید رییس جمهور پزشکیان در یک سال اخیر است.