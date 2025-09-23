سازمان هواشناسی از بارش باران در شمال و شمال‌غرب کشور خبر داد و اعلام کرد شدت بارش‌ها تا دو روز آینده در نوار شمالی و استان‌های تهران سمنان و البرز افزایش می‌یابد.

طی دیروز و امروز بخش‌هایی از کشور شاهد بارش باران و برف بوده‌اند. در مناطق مرتفعی از آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان در بالای ۲۵۰۰ متر، بارش‌ها به شکل برف رخ داده است. بیشترین میزان بارندگی در گیلان و سواحل مازندران گزارش شده که حجم آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر برآورد می‌شود.

به گزارش تابناک؛ در حال حاضر بارش باران در شهرهای شمال و شمال‌غرب کشور ادامه دارد. سازمان هواشناسی اعلام کرده است که طی فردا و پس‌فردا شدت بارش‌ها در نوار شمالی کشور افزایش خواهد یافت و مناطق بیشتری را درگیر خواهد کرد.

همچنین در استان‌های تهران، البرز و سمنان نیز بارش باران پیش‌بینی شده است. تهرانی‌ها باید از فردا منتظر باران باشند و خود را برای شرایط جوی نسبتاً ناپایدار آماده کنند.