برنده توپ طلای زنان ۲۰۲۵ معرفی شد + عکس

آیتانا بونماتی، ستاره بارسلونا برای سومین سال متوالی، توپ طلای زنان شد.

به گزارش تابناک، آیتانا بونماتی به اولین بازیکن زن تاریخ تبدیل شد که در سه سال متوالی برنده جایزه توپ طلا می‌شود.

در جریان مراسم توپ طلای ۲۰۲۵، آیتانا بونماتی به عنوان برنده جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال زنان انتخاب شد.

هافبک بارسلونا در فصل گذشته با این تیم قهرمان لیگ زنان و کوپا دل رینا شد. همچنین او همراه بارسلونا به فینال لیگ قهرمانان اروپا و همراه تیم ملی اسپانیا به فینال یورو رسید، اما در هر دو جام ناکام ماند.

آیتانا بونماتی در فصل گذشته در ۳۷ بازی برای بارسلونا، ۱۵ گل و ۱۱ پاس گل ثبت کرد. آیتانا بونماتی پس از لیونل مسی و میشل پلاتینی، سومین بازیکنی است که سه توپ طلای متوالی کسب می‌کند.