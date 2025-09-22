وبگاه آکسیوس و شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی فاش کرد پیشنهاد ترامپ آزادی تمام اسرای زنده و مرده اسرائیل در ازای عقب‌نشینی کامل ارتش صهیونیستی از نوار غزه است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری اعلام کرده است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فردا نشست چندجانبه‌ای با رهبران قطر، عربستان سعودی، مصر، امارات، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان برگزار خواهد کرد.

وبگاه آکسیوس و شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در گزارشی به نقل از مسئولان آمریکایی و عربی ادعا کرده است که ترامپ قرار است در این نشست پیشنهاد جدید خود را در خصوص پایان جنگ غزه مطرح کند.

بر اساس این پیشنهاد، باید تمام اسرای زنده و مرده اسرائیل آزاد شوند. در ازای آن جنگ متوقف شده و ارتش اشغالگر از نوار غزه عقب‌نشینی خواهد کرد؛ همچنین درباره نهادی که اداره غزه را در مرحله آینده بر عهده می‌گیرد، گفت‌وگو خواهد شد.

این منابع به آکسیوس گفته‌اند ترامپ تلاش دارد کشورهای عربی، تأمین مالی طرح او را بر عهده بگیرند و با اعزام نیرو به نوار غزه، در اجرای آن مشارکت کنند.