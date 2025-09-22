En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیشنهاد جدید ترامپ برای آتش‌بس در غزه

وبگاه آکسیوس و شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی فاش کرد پیشنهاد ترامپ آزادی تمام اسرای زنده و مرده اسرائیل در ازای عقب‌نشینی کامل ارتش صهیونیستی از نوار غزه است.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۴۳
| |
356 بازدید
پیشنهاد جدید ترامپ برای آتش‌بس در غزه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری اعلام کرده است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فردا نشست چندجانبه‌ای با رهبران قطر، عربستان سعودی، مصر، امارات، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان برگزار خواهد کرد.

وبگاه آکسیوس و شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در گزارشی به نقل از مسئولان آمریکایی و عربی ادعا کرده است که ترامپ قرار است در این نشست پیشنهاد جدید خود را در خصوص پایان جنگ غزه مطرح کند.

بر اساس این پیشنهاد، باید تمام اسرای زنده و مرده اسرائیل آزاد شوند. در ازای آن جنگ متوقف شده و ارتش اشغالگر از نوار غزه عقب‌نشینی خواهد کرد؛ همچنین درباره نهادی که اداره غزه را در مرحله آینده بر عهده می‌گیرد، گفت‌وگو خواهد شد.

این منابع به آکسیوس گفته‌اند ترامپ تلاش دارد کشورهای عربی، تأمین مالی طرح او را بر عهده بگیرند و با اعزام نیرو به نوار غزه، در اجرای آن مشارکت کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ غزه آتش بس اسرائیل کشورهای عربی خبر فوری
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخواست ۶۰۰ مقام اسرائیلی از ترامپ برای توقف جنگ غزه
حماس شرایط ما را می پذیرد یا غزه را کاملا نابود می کنیم
نتانیاهو برای پایان جنگ در غزه شرط گذاشت
ادعای ترامپ درباره زمان پایان جنگ غزه
ترامپ در قطر از طرح آتش‌بس غزه رونمایی می‌کند
ترامپ: اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند
آتش‌بس قریب الوقوع در غزه با چاشنی نقشه تازه ترامپ
جزییات نقشه شوم آمریکایی-اسرائیلی برای پساجنگ غزه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a1v
tabnak.ir/005a1v