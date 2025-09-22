بازیگر نقش اسپایدرمن سر صحنه فیلم ضربه مغزی شد

به گزارش تابناک به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم اسپایدرمن ۴ که با نام رسمی Spider-Man Brand New Day شناخته میشود، چند وقتی است که در بریتانیا روند فیلمبرداری خود را دنبال میکند. این اثر که جزو مورد انتظارترین فیلمهای حال حاضر دنیا محسوب میشود، به خاطر یک سانحه دلخراش، حداقل چند روزی از روند فیلمبرداری دور خواهد شد.
گزارشهای منتشر شده حاکی از این هستند که تام هالند به عنوان بازیگر مرد عنکبوتی، دچار یک ضربه مغزی خفیف شده و به بیمارستان منتقل شده است.
شرکت سونی که سازنده اثر مورد بحث محسوب میشود، امروز یک جلسه فوری برگزار میکند تا در مورد ادامه فیلمبرداری فیلم اسپایدرمن ۴ تصمیم بگیرد. هر چه که باشد Spider-Man: Brand New Day در حال حاضر بزرگترین پروژه سونی محسوب میشود و عقب افتادن از برنامهریزی انجام شده، اصلا خبر خوبی برای این شرکت نیست.
آخرین فیلم منتشر شده از مرد عنکبوتی که Spider-Man: No Way Home بود، در سال ۲۰۲۱ روی پرده رفت و به یک موفقیت محض تبدیل شد. این فیلم توانست حدود ۱.۹۱ میلیون دلار بفروشد و جان تازهای به بخش فیلمسازی سونی دهد. پیش از No Way Home فقط دو فیلم دیگر از شرکت سونی توانسته بودند فروشی بیش از یک میلیارد دلار را تجربه کند: Spider-Man: Far From Home با ۱.۱ میلیارد دلار و Skyfall با ۱.۱ میلیارد دلار.
خوشبختانه این ضربه مغزی خفیف بوده و تام هالند پس از چندین روز استراحت، به روند فیلمبرداری فیلم اسپایدرمن ۴ بازمیگردد.
اما توقف فیلمبرداری فیلم اسپایدرمن ۴ فقط برای شرکت سونی مضر نیست؛ چرا که دنیای سینمایی مارول نیز حساب ویژهای روی این اثر باز کرده است. مارول در ساخت Spider-Man: Brand New Day با سونی همکاری میکند تا با اکران آن، مردم را برای شروع طوفانی فیلم Avengers: Doomsday آماده کند؛ اثری که انتظار داریم مرد عنکبوتی با بازی تام هالند نیز در آن حضور داشته باشد.
در حالی که سه فیلم قبلی مرد عنکبوتی با بازی تام هالند توسط جان واتس ساخته شده بود، کارگردانی قسمت جدید بر عهده دستین دنیل کرتون قرار دارد؛ فردی که به خاطر ساخت فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه شناخته میشود. دستین دنیل کرتون قرار است در فیلم اسپایدرمن ۴ علاوه بر تام هالند، مارک روفالو در نقش هالک و جان برنتال در نقش پانیشر را هم جلوی دوربین بفرستد. زندایا در نقش امجی و جیکوب باتالون در نقش ند هم برای تکرار نقشهای همیشگی خود در Brand New Day حضور خواهند داشت.
فیلم Spider-Man: Brand New Day در صورت عدم تغییر برنامهها، در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶) اکران خواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟ دیدگاههای خود را با تیم بازار و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید