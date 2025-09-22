En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مشاور سابق در سنای آمریکا تابعیت روسیه گرفت

یک مشاور سابق در سنای آمریکا که در سال‌های دور جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، تابعیت روسیه را دریافت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۳۲
| |
406 بازدید
مشاور سابق در سنای آمریکا تابعیت روسیه گرفت

به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تارا رید، دستیار سابق در سنای آمریکا که جو بایدن را بیش از ۳۰ سال پیش به تجاوز جنسی متهم کرده بود، تابعیت روسیه را اعطا کرد.

رید که در سپتامبر ۲۰۲۳ در روسیه پناهندگی سیاسی دریافت کرده بود، پس از حکمی، رسما شهروند روسیه شد.

تارا رید پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا گفته بود هنگامی که بایدن سناتور بود، او را در حاشیه یک روز کاری، در خلوت به طور جدی آزار داده است. رید مدعی شد: در همان زمان به یکی از کمیته‌های اخلاقی کنگره مراجعه کرده و در آنجا شکایت خود از بایدن و موضوع آزار جنسی را به ثبت رسانده است. 

رید همچنین پیش از طرح این اتهامات به طور رسمی با مراجعه به پلیس علیه جو بایدن شکایت و او را به آزار جدی جنسی متهم کرد.

تارا رید بیش از ۳۰ سال پیش برای جو بایدن، معاون سابق باراک اوباما کار می‌کرد. او گفته این «تعرض جنسی» در دوره‌ای رخ داد که او به عنوان کارمند دفتر بایدن در سنا کار می‌کرد. بایدن از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹ سناتور ایالت دلاور بود. تارا رید ٥٦ ساله از سال ١٩٩٢ تا ١٩٩٣ برای بایدن کار می‌کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تارا رید سنای آمریکا روسیه پناهندگی تابعیت بایدن آزار جنسی خبر فوری
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخواست برای کناره‌گیری بایدن به دلیل اتهامات جنسی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005a1k
tabnak.ir/005a1k