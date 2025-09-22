مشاور سابق در سنای آمریکا تابعیت روسیه گرفت

یک مشاور سابق در سنای آمریکا که در سال‌های دور جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، تابعیت روسیه را دریافت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تارا رید، دستیار سابق در سنای آمریکا که جو بایدن را بیش از ۳۰ سال پیش به تجاوز جنسی متهم کرده بود، تابعیت روسیه را اعطا کرد.

رید که در سپتامبر ۲۰۲۳ در روسیه پناهندگی سیاسی دریافت کرده بود، پس از حکمی، رسما شهروند روسیه شد.

تارا رید پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا گفته بود هنگامی که بایدن سناتور بود، او را در حاشیه یک روز کاری، در خلوت به طور جدی آزار داده است. رید مدعی شد: در همان زمان به یکی از کمیته‌های اخلاقی کنگره مراجعه کرده و در آنجا شکایت خود از بایدن و موضوع آزار جنسی را به ثبت رسانده است.

رید همچنین پیش از طرح این اتهامات به طور رسمی با مراجعه به پلیس علیه جو بایدن شکایت و او را به آزار جدی جنسی متهم کرد.

تارا رید بیش از ۳۰ سال پیش برای جو بایدن، معاون سابق باراک اوباما کار می‌کرد. او گفته این «تعرض جنسی» در دوره‌ای رخ داد که او به عنوان کارمند دفتر بایدن در سنا کار می‌کرد. بایدن از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹ سناتور ایالت دلاور بود. تارا رید ٥٦ ساله از سال ١٩٩٢ تا ١٩٩٣ برای بایدن کار می‌کرد.