انفجار مهیب گاز با سه کشته و زخمی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عصر روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه، حادثهای ناگهانی در منطقه امیرآباد دشتروم رخ داد که بنا بر شواهد اولیه ناشی از نشتی گاز و انفجار شدید، این حادثه تلخ به مرگ یک نفر و مصدومیت دو نفر دیگر منجر شد و بار دیگر زنگ خطر ایمنی در مناطق مسکونی را به صدا درآورد.
پرویز غفارفرد، سرپرست اورژانس کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشریح جزئیات حادثه گفت: این انفجار در ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه رخ داد و بلافاصله تیمهای عملیاتی اورژانس و هلالاحمر به محل اعزام شدند. متأسفانه در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که با اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسینهای اورژانس، به مراکز درمانی انتقال یافتند.
غفارفرد تصریح کرد: عملیات رهاسازی پیکر فرد فوتشده از زیر آوار توسط تیمهای امداد و نجات هلالاحمر انجام شد و همزمان، امدادرسانی به مجروحان توسط کدهای عملیاتی ۷۴۵، ۷۳۶ و ۷۰۳ اورژانس ۱۱۵ پوشش داده شد.
به گفته وی، علت اصلی این انفجار در دست بررسی کارشناسان مربوطه است و اطلاعات تکمیلی پس از جمعبندی نهایی اعلام خواهد شد.
این حادثه بار دیگر اهمیت توجه به ایمنی تأسیسات گاز و تجهیزات خانگی را برجسته کرد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، غفلت از آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای شهروندان به دنبال داشته باشد.
