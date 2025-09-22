En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خرید جدید پرسپولیس در راه تهران

پرسپولیس در جدیدترین اقدام خود قصد دارد مهاجم اهل کنگو را برای تقویت خط حمله خود به خدمت بگیرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۰۹
| |
601 بازدید
خرید جدید پرسپولیس در راه تهران

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در شرایطی که با شروع فصل جدید همچنان بحث جذب مهاجم توسط باشگاه پرسپولیس داغ است، این تیم در میان گزینه‌های متعددی که پیشنهاد شده، اکنون به نام یک مهاجم اهل کنگو رسیده است.

پرسپولیس در حال حاضر علی علیپور را به عنوان مهاجم قابل اعتماد و گلزن در اختیار دارد و این مساله باعث شده تا فشار و انتظار هواداران برای انتقال یک مهاجم دیگر به بالاترین حد خود برسد. در این رابطه طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر اسامی متعددی به این باشگاه لینک و معرفی شدند. در نهایت اکنون آخرین بازیکنی که به این باشگاه معرفی شده و گفته می‌شود مراحل نهایی مذاکره طرفین در حال پیگیری است، مهاجمی اهل کنگو است که سابقه حضور در آسیا را نیز در کارنامه دارد.

بن مالانگو مهاجم ۳۱ ساله که سابقه حضور در تیم کازابلانکا را نیز در کارنامه دارد و با انتقالی ۳ و نیم میلیون یوریی راهی لیگ امارات شده بود و پیراهن تیم الشارجه و در ادامه قطر اس سی در لیگ ستارگان قطر را بر تن کرد.

مالانگو طی سه و نیم فصل اخیر در تیم‌های کازابلانکا، شارجه و قطر اس سی و در ۱۹۶ بازی موفق به ثبت ۷۲ گل و ۱۷ پاس گل شده است. او در فصل ۲۰۲۱ با گل‌های خود ضمن کسب عنوان آقای گلی، توانست به راجا کازابلانکا برای کسب عنوان قهرمانی حذفی کمک بزرگی کند و همین موضوع عاملی برای فروش ۳.۳ میلیون یورویی‌اش به لیگ امارات و تیم الشارجه شد.

مالانگو در تیم ملی کشورش نیز ۱۹ بازی را تجربه کرده که ماحصل آن ۵ گل زده بوده است که مهمترین آنها مقابل مراکش (انتخابی جام جهانی)، مالی (بازی تدارکاتی) و نیجریه (بازی تدارکاتی) بوده است.

نکته جالب در زندگی خصوصی بن مالانگو درباره علاقمندی‌اش برای کمک به محل زادگاهش (کینشاسا) است که بخشی از درآمد خود را برای کودکان این منطقه هزینه کرده است. مالانگو که در مقطعی دچار آسیب از ناحیه مچ پا شده بود، از ترکیب قطر اس سی نیز دور مانده بود و همین مساله بحث جدایی‌اش در زمستان سال گذشته از ترکیب این تیم که بشار رسن هافبک اسبق سرخ‌ها را نیز در اختیار داشت، شدت داد. با این حال او تا پایان فصل در این تیم باقی ماند و اکنون نیز بحث بازگشت به تیم راجا کازابلانکا افزایش یافته است. با این حال پرسپولیس نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایش او را زیر نظر دارد و قصد دارد با قیمتی مناسب این مهاجم ۱۸۵ سانتی‌متری اهل کنگو را به خدمت بگیرد.

گفته می‌شود باشگاه به این بازیکن پیشنهاد داده با هزینه پرسپولیس مدتی در تهران حضور یافته و بعد از بررسی در تمرینات و تست پزشکی نهایی، قراردادش را به امضا برساند. موضوعی که باید دید مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت یا خیر.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس خرید بازیکن بازیکن خارجی بن مالانگو خبر فوری
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شوک بازیکن اسبق نیوکاسل به پرسپولیس
بازیکن نیوکاسل در راه پرسپولیس
صحبت‌های سرژ اوریه درباره حضور در پرسپولیس
غول دو متری برزیلی در راه پرسپولیس
پرسپولیس با دو بازیکن دیگر توافق کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005a1N
tabnak.ir/005a1N