خرید جدید پرسپولیس در راه تهران

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در شرایطی که با شروع فصل جدید همچنان بحث جذب مهاجم توسط باشگاه پرسپولیس داغ است، این تیم در میان گزینه‌های متعددی که پیشنهاد شده، اکنون به نام یک مهاجم اهل کنگو رسیده است.

پرسپولیس در حال حاضر علی علیپور را به عنوان مهاجم قابل اعتماد و گلزن در اختیار دارد و این مساله باعث شده تا فشار و انتظار هواداران برای انتقال یک مهاجم دیگر به بالاترین حد خود برسد. در این رابطه طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر اسامی متعددی به این باشگاه لینک و معرفی شدند. در نهایت اکنون آخرین بازیکنی که به این باشگاه معرفی شده و گفته می‌شود مراحل نهایی مذاکره طرفین در حال پیگیری است، مهاجمی اهل کنگو است که سابقه حضور در آسیا را نیز در کارنامه دارد.

بن مالانگو مهاجم ۳۱ ساله که سابقه حضور در تیم کازابلانکا را نیز در کارنامه دارد و با انتقالی ۳ و نیم میلیون یوریی راهی لیگ امارات شده بود و پیراهن تیم الشارجه و در ادامه قطر اس سی در لیگ ستارگان قطر را بر تن کرد.

مالانگو طی سه و نیم فصل اخیر در تیم‌های کازابلانکا، شارجه و قطر اس سی و در ۱۹۶ بازی موفق به ثبت ۷۲ گل و ۱۷ پاس گل شده است. او در فصل ۲۰۲۱ با گل‌های خود ضمن کسب عنوان آقای گلی، توانست به راجا کازابلانکا برای کسب عنوان قهرمانی حذفی کمک بزرگی کند و همین موضوع عاملی برای فروش ۳.۳ میلیون یورویی‌اش به لیگ امارات و تیم الشارجه شد.

مالانگو در تیم ملی کشورش نیز ۱۹ بازی را تجربه کرده که ماحصل آن ۵ گل زده بوده است که مهمترین آنها مقابل مراکش (انتخابی جام جهانی)، مالی (بازی تدارکاتی) و نیجریه (بازی تدارکاتی) بوده است.

نکته جالب در زندگی خصوصی بن مالانگو درباره علاقمندی‌اش برای کمک به محل زادگاهش (کینشاسا) است که بخشی از درآمد خود را برای کودکان این منطقه هزینه کرده است. مالانگو که در مقطعی دچار آسیب از ناحیه مچ پا شده بود، از ترکیب قطر اس سی نیز دور مانده بود و همین مساله بحث جدایی‌اش در زمستان سال گذشته از ترکیب این تیم که بشار رسن هافبک اسبق سرخ‌ها را نیز در اختیار داشت، شدت داد. با این حال او تا پایان فصل در این تیم باقی ماند و اکنون نیز بحث بازگشت به تیم راجا کازابلانکا افزایش یافته است. با این حال پرسپولیس نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایش او را زیر نظر دارد و قصد دارد با قیمتی مناسب این مهاجم ۱۸۵ سانتی‌متری اهل کنگو را به خدمت بگیرد.

گفته می‌شود باشگاه به این بازیکن پیشنهاد داده با هزینه پرسپولیس مدتی در تهران حضور یافته و بعد از بررسی در تمرینات و تست پزشکی نهایی، قراردادش را به امضا برساند. موضوعی که باید دید مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت یا خیر.