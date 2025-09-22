یارانه سه میلیون نفر قطع شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی آمارهای دوره گذشته پرداختی یارانه که توسط وزارت کار اعلام شده بود، نشان دهنده پرداخت یارانه ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر از افرادی بود که به عنوان حاضران در دهکهای چهارم تا نهم در نظر گرفته شده بودند.
بررسی آمارهای مربوط به یارانه شهریورماه، اما نشان میدهد که افراد شناسایی شده در دهکهای چهارم تا نهم به ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر کاهش پیدا کردند
در نتیجه در ادامه مسیر تکلیف قانونی وزارت کار برای حذف سه دهک پردرآمد از مشمولین یارانه، دو میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۷ نفر دیگر از این فهرست خارج شدهاند.
