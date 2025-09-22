شکایت ریکاردو آلوز از سازمان لیگ فوتبال ایران به فیفا

هافبک تیم سپاهان از سازمان لیگ فوتبال ایران به‌دلیل عدم‌صدور کارت بازی‌اش در هفته‌های ابتدایی لیگ شکایت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی چند فصل گذشته تراکتور، پیش از شروع فصل بیست‌و‌پنجم در انتقالی جنجالی راهی سپاهان اصفهان شد، انتقالی که با اعتراض باشگاه تراکتور همراه شد و این باشگاه تبریزی معتقد بود آلوز قرارداد سه‌ساله ثبت‌شده دارد و قرارداد او با سپاهان غیرقانونی است.

در این شرایط سازمان لیگ فوتبال ایران پیش از شروع فصل جاری در اقدامی قابل‌تأمل بدون انجام تست‌های پزشکی، کارت بازی ریکاردو آلوز را برای باشگاه تراکتور صادر و به‌طور رسمی اعلام کرد آلوز قرارداد ثبت‌شده با تراکتور در سازمان لیگ دارد و عملاً بازیکن این تیم است.

باشگاه تراکتور از ریکاردو آلوز و باشگاه سپاهان نیز به فیفا شکایت کرد تا روند رسیدگی به این پرونده در اتاق حل اختلاف فیفا آغاز شود، در همین وضعیت فدراسیون فوتبال جلساتی بین طرفین برای مصالحه و بررسی این پرونده برگزار کرد که نتیجه‌ای در پی نداشت و قرار شد طرفین شکایت خود را در فیفا پیگیری کنند.

در نهایت سازمان لیگ چند روز پیش اعلام کرد با رأی کمیته انضباطی، کارت بازی ریکاردو آلوز برای سپاهان صادر شده است و این بازیکن از هفته چهارم لیگ برتر توانست زردپوشان اصفهانی را در لیگ برتر همراهی کند.

در همین راستا پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد به‌دلیل عدم‌صدور کارت بازی آلوز در سه هفته ابتدایی،‌ این بازیکن پرتغالی از سازمان لیگ فوتبال ایران به فیفا شکایت کرده است، این در حالی است که فیفا طبق روال خود فدراسیون را به‌عنوان نهاد رسمی فوتبال ایران به‌رسمیت می‌شناسد و به همین دلیل درباره این پرونده از فدراسیون فوتبال توضیح خواهد خواست، هرچند شکایت از سازمان لیگ صورت گرفته است.

آلوز در شکایت علیه سازمان لیگ،‌ به عدم‌صدور کارت بازی این بازیکن برای سپاهان در هفته‌های ابتدایی اشاره کرده است.

علاوه بر این پرونده، شکایت باشگاه تراکتور از آلوز و سپاهان نیز در اتاق حل اختلاف فیفا در جریان است و باید دید در نهایت چه‌رأیی از سوی این نهاد صادر خواهد شد.