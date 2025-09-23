روزبه چشمی فصل قبل در یکی از مصاحبه‌های خود، در حالی که عصبانی و ناراحت بود، تاکید کرد که استقلال سرپا می‌شود؛ امسال نشود سال بعد. البته سال بعد هم از راه رسید و فعلاً که آبی‌ها اوضاعی به هم ریخته دارند و انتقادات از نحوه عملکرد کاپیتان تیم هم اوج گرفته است.

چشمی که بعد از شکست سنگین مقابل الوصل، تلکید کرد جز شرمندگی هیچ حرفی ندارد و بهتر است بازیکنان سرشان را پایین بیندازند، بعد از به صدا در آمدن سوت پایان بازی برابر پیکان، با داد و بیداد بازیکنان استقلال را مقابل جایگاه تماشاگران، به خط کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بازیکنان استقلال فعلاً که تمام امید و آرزوی میلیون‌ها هوادار را ناامید کرده‌اند. تیمی که از تونل وحشت فصل قبل با قهرمانی در جام‌حذفی خارج شد و جامی با هدایت مجتبی جباری کسب کرد که التیام‌بخش بود. هر چه بود، گذشت و آبی‌های پایتخت فصل جدید را با این امید آغاز کردند که بتوانند با ریکاردو ساپینتو و خریدهای بزرگ داخلی و خارجی، سر به آسمان لیگ بسایند، اما فعلاً که چیزی درباره استقلال و نزدیک شدن به اهدافش نمی‌توان نوشت؛ جز هیچ!

تیمی که پس از، از دست دادن سوپرجام، فصل جاری مسابقات را با پیروزی مقابل تراکتور آغاز کرد و به نوعی انتقام سوپرجام را خیلی زود گرفت، اما به‌نظر می‌رسد آن بازی تنها یک جرقه بود. در ادامه دو تساوی پرگل برابر ذوب‌‌آهن و پیکان و البته شکست برابر تیم همنام خوزستانی، اوضاع را پیچیده کرد. از اینها مهم‌تر هم شکست باورنکردنی و تلخ ۷ بر یک مقابل الوصل در نخستین گام آسیایی بود که موجی از حاشیه با خود به همراه داشت و با مصاحبه آرمین سهرابیان و محمدرضا آزادی، شکاف میان بازیکنان تیم و دودستگی بین داخلی‌ها و خارجی‌ها، علنی شد.

در واقع استقلال مدل ریکاردو ساپینتو با مدیریت نام‌هایی چون علی تاجرنیا و علی نظری‌جویباری در باشگاه، با مجموعه‌ای کامل از ناکامی‌ها و حواشی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان تمام این اتفاقات، یک نام مناقشه‌برانگیز هم وجود دارد. مرور عملکرد، رفتار و گفتار روزبه چشمی این پرسش مهم را به وجود آورده که او کاپیتان تراز یک تیم بزرگ با میلیون‌ها هوادار است یا خود او تبدیل به تکه‌ای از پازل بحران آبی‌پوشان پایتخت شده است؟

روزبه چشمی پس از تساوی استقلال مقابل تیم هوادار قعرنشین در فصل گذشته، درحالی که مشخصاً از تصمیمات داوری عصبانی بود، گفت: «تصمیماتی که این آقایان می‌گیرند می‌دانم برای چیست، اما خودتان را بُکشید هم استقلال سقوط نمی‌کند. بازیکنان فحش خواهر و مادر می‌خورد و آنها مقصر نتایج هستند، اما با این کارها آه این هواداران شما را هم خواهد گرفت و در زندگی‌تان جواب پس می‌دهید. شما می‌خواهید در ذهن بازیکن و هوادار ما جا بیندازید که استقلال زور بردن ندارد. همه این کارها را هم بکنید، این تیم سرپا می‌شود. امسال نشود سال بعد.»

سال بعد هم از راه رسید و فعلاً که هفته‌های ابتدایی آن هستیم، نه تنها استقلال هنوز سر پا نشده بلکه اوضاعی به هم ریخته و ناخوشایند دارد که صدای همه هواداران را در آورده است. روزبه در این مدت بارها در کانون توجه قرار گرفته؛ یکبار با اعتراض شدید و پرخاش به داور بازی با ذوب‌آهن و بار دیگر با گلزنی و گرفتن پنالتی و کمک به تیم. البته در این مدت مصاحبه‌ها و رفتار همبازیانش باعث شده او زیر سوال برود و انتقاداتی به وجود بیاید.

علیرضا منصوریان کاپیتان و سرمربی سابق استقلال بعد از شکست اخیر این تیم برابر الوصل و مصاحبه‌هایی جنجالی که چند بازیکن با خبرنگاران داشتند، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «آقای روزبه چشمی، شما مقصر هستید، تیمت را جمع کن!» تعدادی از هواداران معترض و عصبانی استقلال هم بعد از تساوی تیم‌شان برابر پیکان، به انتقاد از روزبه چشمی پرداختند: «مشکل تیم استقلال این است که بزرگتر ندارد که تیم را جمع کند. آقای روزبه چشمی شما در جام‌جهانی گل زدی، ۱۵ سال در لیگ‌برتر بازی کردی، نمی‌توانی چهارتا جوان را جمع کنی؟ این چه وضع کاپیتانی است.»

روزبه فصل قبل هم یکبار بحث رفتن و خانه‌نشینی‌اش را مطرح کرد. چشمی که از تساوی برابر سپاهان ناراحت بود، جملات عجیبی بیان کرد: «بارها از هواداران عذرخواهی کردیم، اما واقعیت این است که من با این شرایط نمی‌توانم به استقلال کمک کنم. من همه چیز را گردن خودم می‌اندازم. می‌گویم من مقصر بودم و نتوانستم کمک کنم. باز هم از همه مردم و هواداران عذرخواهی می‌کنم. ولی اگر نمی‌توانم کمک کنم، به خدا قسم می‌روم. به جان بچه‌ام، می‌روم و گوشه خانه می‌نشینم.»

عملکرد پرنوسان و بعضاً ضعیف فنی که نمونه آن در صحنه گل اول ذوب‌آهن مشهود بود و در ادامه عصبی شدن‌های بی‌مورد، بخش دیگری از انتقاداتی است که به عنوان بازیکن باتجربه و کاپیتان به او وارد است. از سویی برخی معتقدند در بازی با الوصل این وظیفه چشمی بود که تیم را جمع‌وجور کند تا تعداد گل رقیب افزایش نیابد، اما با حضور هیجانی در خط حمله و رها کردن خط دفاعی و بازی احساسی، ساپینتو را مجبور به تعویض خود کرد، هر چند این تعویض هم تأثیر لازم را نداشت. در چنین شرایطی است که به عقیده بخشی از هواداران و حتی پیشکسوتان، روزبه چشمی گزینه مناسبی برای کاپیتانی استقلال نیست.

روزبه چشمی که بعد از شکست سنگین مقابل الوصل، تأکید کرد که جز شرمندگی هیچ حرفی ندارد و بهتر است بازیکنان سرشان را پایین بیندازند، بعد از به صدا در آمدن سوت پایان بازی برابر پیکان، با داد و بیداد بازیکنان استقلال را مقابل جایگاه تماشاگران، به خط کرد با این هدف که از آنها عذرخواهی و دلجویی کنند. اما این تصمیم نابه‌هنگام نتیجه عکس داشت و باعث شد هواداران ناراضی‌ از باخت ۷ بر یک به الوصل و مساوی مقابل پیکان ۱۰ نفره، هرچه می‌خواهند برای دقایقی به بازیکنان استقلال بگویند.

آقای کاپیتان! گفتند تیمت را جمع کن اما نه در چنین زمانی و به این شکل.