آغاز هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل

هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل هم اکنون آغاز شد.
آغاز هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اکنون آغاز شد.

این هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل است.

در این نشست، مقامات ارشد کشور‌های مختلف به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف می‌پردازند.

قرار است موضوع به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین از سوی کشور‌های بسیاری در این نشست نیز مطرح شود.

مجمع عمومی که هر ساله سران کشور‌ها و دولت‌های عضو را در مقر سازمان ملل متحد گرد هم می‌آورد، امسال از ۲۳ تا ۲۹ سپتامبر با موضوع «با هم بهتر: ۸۰ سال و فراتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر» برگزار می‌شود.

ریاست مجمع امسال را آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه سابق آلمان برعهده دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال میزبان حدود ۱۵۰ تن از سران کشور‌ها و دولت‌ها، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و مقامات همراه است و همچنین هزاران دیپلمات، فعال جامعه مدنی و روزنامه‌نگار را در این رویداد شرکت می‌کنند.

