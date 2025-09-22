سفیر آمریکا: توهین به اسرائیل توهین به همسرم است

سفیر آمریکا در تل‌آویو: اگر به شریک زندگی من توهین کنید، به من توهین کرده‌اید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی درباره دلیل حمایت همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت:

احتمالا اینگونه به نظر می‌رسد که من از طرف اسرائیل صحبت می‌کنم نه از طرف ایالات متحده. اما بگذارید دلیلش را بگویم.

تصور کنید که برای شام به خانه من آمده‌اید و می‌گویید مایک، ما واقعاً تو را دوست داریم. از بودن کنار تو لذت می‌بریم و خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم؛ اما بعدش بگویید که اوه... ما نمی‌توانیم همسرتان را تحمل کنیم. او را دوست نداریم و امیدواریم که او امشب سر میز شام نباشد.

پاسخ من ساده خواهد بود: خب، او خواهد بود و شما نخواهید بود. برید بیرون؛ زیرا اگر به شریک زندگی من توهین کنید، به من توهین کرده‌اید.