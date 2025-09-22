En
آغاز مرحله دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران

استاندار تهران گفت: با خروج اتباع بیش از ۳ هزار کلاس درس آزاد شد و ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش اجاره رخ داده است؛ از هفته جاری نیز مرحله دوم طرد اتباع آغاز می‌شود تا خیالمان از مساله اتباع غیرمجاز راحت شود.
آغاز مرحله دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های این استان امروز (دوشنبه) در استانداری تهران برگزار شد.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در این جلسه با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد: تدابیر لازم اندیشیده شده و همه دستگاه‌ها باید با آموزش و پرورش در راستای نظم بیشتر همکاری کنند؛ در ابتدای دولت چهاردهم جزو ۴ استان پایین در کشور بودیم و امسال با افزایش سرانه رو‌به‌رو شدیم؛ شهر‌هایی مثل شهریار و شهر قدس زیر ۳ متر و در شرایط بسیار بد بودند، اما خوشبختانه با سیاست نهضت توسعه آموزش و مدرسه سازی در دولت ریل گذاری خوبی در استان انجام گرفته است. مدرسه سازی جزو مهم‌ترین اولویت‌های کشور است و اثرات سیاست‌های دولت در کشور را می‌بینیم. نقش مردم در این مسیر هم محسوس است و تاکنون در استان تهران ۱۳۰۲ کلاس درس احداث شد و در کشور ۷ پله ارتقاء پیدا کردیم.

تهران در بحث مدرسه سازی محروم است

وی ادامه داد: باید بتوانیم خلق ثروت کنیم و در مسیر اجرای سیاست‌ها اقدام کنیم؛ عدد قابل توجهی از طریق مولدسازی می‌توان پرداخت کرد. تا پایان سال بیش از ۵۰۰ کلاس درس به سرانه آموزشی اضافه می‌شود و مسئولیت‌های اجتماعی همه شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های وابسته به دولت در مسیر مدرسه سازی هزینه می‌شود؛ ۳۰ درصد از ساخت و ساز‌های مدارس توسط خیرین و بخش خصوصی صورت گرفته و اینها باعث شد در کمتر از یک سال ۷ پله ارتقاء در شاخص پیدا کنیم. تهران در بحث مدرسه سازی محروم است و امیدواریم بتوانیم تهران را از محرومیت خارج کنیم.

استاندار تهران با اشاره به ساخت زیرساخت‌های ورزشی و تجهیز مدارس استان گفت: در استان تهران برای ۱۸۰۰ کلاس درس و هر کلاس ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. توجه به ابزار هوشمند، میز و صندلی و آموزش اهمیت دارد و در کنار آن باید بتوانیم در جوار صنایع، هنرستان بسازیم. باید به سمت مهارت آموزی برویم و این تکلیف قانونی است؛ ما در بحث مهارت آموزی نیرو‌های ایرانی کار نکردیم و این مساله در دستور کار است.

وی در خصوص آخرین وضعیت طرد اتباع خارجی نیز تصریح کرد: نیمی از اتباع خارجی کشور در استان تهران قرار دارند؛ از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور طرد شدند و آمار اتباع طرد شده در خود تهران ۴۵۰ هزار نفر است. هیچ کشوری نمی‌پذیرد اتباع غیرقانونی در آن کشور حضور داشته باشد؛ بیش از ۳ هزار کلاس درس با خروج اتباع آزاد شد و ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش اجاره رخ داده است. از همین هفته مرحله دوم طرد اتباع آغاز می‌شود تا خیالمان از مساله اتباع غیرمجاز راحت شود.

وی در خاتمه اظهار کرد: در مدارس شبانه روزی اقشار آسیب پذیر حضور دارند و باید براساس نیاز‌ها تجهیز صورت بگیرد.

امام جمعه موقت تهران: ورود آقای پزشکیان به مشکلات آموزش و پرورش بی نظیر بود

حجت الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: ورود آقای پزشکیان به مشکلات آموزش و پرورش بی نظیر بود؛ در فضای آموزش و پرورش هیچ مساله حل ناشدنی وجود ندارد و این فرصت بسیار خوبی است. استاندار تهران نیز نسبت به مسائل اشراف و تجربه دارد و امیدواریم در ادامه مسیر نیز اتفاقات خوبی رخ دهد.

وی ادامه داد: ذکر، تفکر، تحرک، مشارکت در کار جمعی (تعاون) و مهارت مهم‌ترین مسائلی هستند که در آموزش و پرورش باید به آن توجه کند؛ اندیشه در دانش آموز باعث می‌شود از آسیب‌ها فاصله بگیرد. ورزش و تحرک به معنای عام بسیار حائز اهمیت است و موجب نجات بخشی می‌شود چرا که با وجود فضای مجازی تحرک کاهش پیدا کرده است. مسیر روشنی داریم و باید با قوت آن را دنبال کنیم؛ امیدواریم نتایج مثبتی حاصل شود.

استاندار محمدصادق معتمدیان اتباغ غیرمجاز استان تهران
