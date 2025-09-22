En
قابلیت‌های تازه هوش مصنوعی با اولویت مشترکان پولی عرضه می‌شود

مدیرعامل اوپن‌ای‌آی اعلام کرد به دلیل هزینه‌های سنگین رایانشی، برخی قابلیت‌های تازه ابتدا تنها در دسترس مشترکان نسخه پرو قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۶۰
به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از بیزینس اینسایدر، سام آلتمن تأکید کرد که برخی محصولات جدید اوپن‌ای‌آی ممکن است هزینه‌های اضافی برای کاربران داشته باشند. وی در بیانیه‌ای نوشت: «ما همچنین می‌خواهیم بیاموزیم که با تخصیص مقدار زیادی توان رایانشی و بر اساس هزینه‌های مدل‌های امروزی، چه امکانات تازه‌ای برای ایده‌های نو به وجود می‌آید.»

این رویکرد بخشی از تلاش اوپن‌ای‌آی برای ایجاد تعادل میان ارائه هوش مصنوعی پیشرفته و پوشش هزینه‌های بالای پردازش است. آلتمن همچنین خاطرنشان کرد که هدف نهایی شرکت کاهش چشمگیر هزینه‌های هوش مصنوعی و در دسترس قرار دادن گسترده‌تر این خدمات است.

وی افزود: «اطمینان داریم که با گذشت زمان به این هدف خواهیم رسید.»

هوش مصنوعی چت جی پی تی نرم افزار فناوری علم تکنولوژی
