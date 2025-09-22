به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از بیزینس اینسایدر، سام آلتمن تأکید کرد که برخی محصولات جدید اوپن‌ای‌آی ممکن است هزینه‌های اضافی برای کاربران داشته باشند. وی در بیانیه‌ای نوشت: «ما همچنین می‌خواهیم بیاموزیم که با تخصیص مقدار زیادی توان رایانشی و بر اساس هزینه‌های مدل‌های امروزی، چه امکانات تازه‌ای برای ایده‌های نو به وجود می‌آید.»

این رویکرد بخشی از تلاش اوپن‌ای‌آی برای ایجاد تعادل میان ارائه هوش مصنوعی پیشرفته و پوشش هزینه‌های بالای پردازش است. آلتمن همچنین خاطرنشان کرد که هدف نهایی شرکت کاهش چشمگیر هزینه‌های هوش مصنوعی و در دسترس قرار دادن گسترده‌تر این خدمات است.

وی افزود: «اطمینان داریم که با گذشت زمان به این هدف خواهیم رسید.»