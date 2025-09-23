در شرایطی که بسیاری از مردم به دلیل نداشتن زمان کافی برای خرید حضوری، خرید از پلتفرم های اینترنتی را انتخاب کرده اند اما شگردهای جدید در فروش محصولات باعث نارضایتی و انتقاد بسیاری از کاربران شده است.

با وجود آنکه خرید از دیجی کالا و سفارش‌های آنلاین امکان دسترسی به یک بازار بزرگ و متنوع را برای فروشندگان فراهم کرده است، اما نارضایتی و انتقادات مردم از این فروشگاه اینترنتی باعث شده است که دیگر مانند گذشته محبوب نباشد و بسیاری از مردم، آنلاین شاپ‌های دیگر را جایگیزین دیجی کالا کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گلایه‌های اصلی و پرتکرار مردم از دیجی‌کالا درشبکه‌های مجازی به قدری است که برخی‌ها عطای خرید از این فروشگاه را به لقایش بخشیده و برخی نارضایتی‌های مشتریان حتی به ثبت شکایت رسیده است.

کالاهای تقلبی در دیجی کالا چه می کند؟

مخاطبان تابناک درانتقاد به دیجی کالا عنوان کرده‌اند که کالایی که دریافت کرده‌اند با کیفیت مورد انتظار یا حتی با مشخصات، عکس و توضیحات درج شده در سایت متفاوت است؛ به طوری که این مشکل به ویژه در مورد کالا‌های تقلبی و کالا‌های مرجوعی که به عنوان کالای نو ارسال می‌شوند، بیشتر دیده می‌شود.

شکایت رایج دیگری که کاربران دیجی کالا با آن دست به گریبان هستند دیر رسیدن سفارش‌ها است؛ به طوری که گاهی اوقات کالا در زمان مقرر ارسال نمی‌شود و مشتری مجبور است مدت طولانی‌تری منتظر بماند. ازسویی دیگر، عدم پاسخگویی مناسب و مؤثر تیم پشتیبانی، مشکلات در فرایند بازگشت کالا و استرداد وجه و همچنین دشواری در پیگیری شکایات از موارد دیگر نارضایتی مشتریان این پلتفرم اینرنتی است.

برخی کاربران به تابناک اعلام کرده‌اند که قیمت‌ها در دیجی‌کالا حتی بالاتر از نرخ بازار است و تخفیف‌های اعلام شده دربسیاری از موارد غیرواقعی بوده و حتی قیمت کالا پس از تخفیف نیز از قیمت اصلی بالاتر است.

نظرات منفی نمایش داده نمی شود

همچنین کاربران دیجی کالا عنوان کرده‌اند که بسیاری از اوقات، شرکت پس از پرداخت وجه، سفارش را به دلیل عدم موجودی کالا لغو می کند؛ در حالی که همان کالا پس از مدتی با قیمت بالاتر در سایت قرار داده می‌شود که گران فروشی این شرکت را نشان می‌دهد.

انتقاد دیگر مشتریان دیجی کالا از این است که نظرات منفی و انتقادی آنها در مورد یک محصول، در سایت منتشر نشده و تنها نظرات مثبت نمایش داده می‌شود که باعث می‌شود خریداران از نقاط ضعف آن کالا مطلع نشده و درخرید خود اشتباه کنند. برخی دیگر از مشتریان اعلام کرده‌اند که دیجی کالا جنس را درب واحد تحویل نمی‌دهد که این موضوع مشکلات زیادی به ویژه برای سالمندان و معلولین ایجاد کرده است.

کاربران دیجی کالا به تابناک اعلام کرده‌اند که یکی از پرطرفدارترین بخش‌های این سایت، قسمت پیشنهادات ویژه است که این شرکت با قرار دادن تخفیف‌های خاص روی کالا‌های متنوع، تلاش می‌کند تا کاربر را به خاطر قیمت پایین‌تر، به خرید آنها ترغیب کند؛ درحالی که کالا‌هایی مانند موبایل و لپ‌تاپ که قیمت مشخصی دارد اکثرا کم‌ترین مقدار تخفیف را شامل شده، اما اجناسی مانند عطر، کفش یا ابزار ساختمانی تخفیف‌های بیشتری می‌گیرند.

بنابراین محصولاتی که قیمت اولیه آنها (پیش از تخفیف) قیمتی بالاتر از بازار داشته و بخش زیادی از تخفیف درواقع همان رسیدن مبلغ کالا به بهای واقعی‌اش بوده است تا تخفیف ویژه که این مساله همان عوام فریبی یا گول زدن مشتری با شگردهای خاص است.