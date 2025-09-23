En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

پشت پرده تخفیف‌های ویژه در دیجی کالا / احتکار و گران فروشی در روز روشن؟!

در شرایطی که بسیاری از مردم به دلیل نداشتن زمان کافی برای خرید حضوری، خرید از پلتفرم های اینترنتی را انتخاب کرده اند اما شگردهای جدید در فروش محصولات باعث نارضایتی و انتقاد بسیاری از کاربران شده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۴۷
| |
625 بازدید
|
۵

پشت پرده تخفیف‌های ویژه در دیجی کالا / احتکار و گران فروشی در روز روشن؟!

با وجود آنکه خرید از دیجی کالا و سفارش‌های آنلاین امکان دسترسی به یک بازار بزرگ و متنوع را برای فروشندگان فراهم کرده است، اما نارضایتی و انتقادات مردم از این فروشگاه اینترنتی باعث شده است که دیگر مانند گذشته محبوب نباشد و بسیاری از مردم، آنلاین شاپ‌های دیگر را جایگیزین دیجی کالا کنند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گلایه‌های اصلی و پرتکرار مردم از دیجی‌کالا درشبکه‌های مجازی به قدری است که برخی‌ها عطای خرید از این فروشگاه را به لقایش بخشیده و برخی نارضایتی‌های مشتریان حتی به ثبت شکایت رسیده است. 

کالاهای تقلبی در دیجی کالا چه می کند؟

مخاطبان تابناک درانتقاد به دیجی کالا عنوان کرده‌اند که کالایی که دریافت کرده‌اند با کیفیت مورد انتظار یا حتی با مشخصات، عکس و توضیحات درج شده در سایت متفاوت است؛ به طوری که این مشکل به ویژه در مورد کالا‌های تقلبی و کالا‌های مرجوعی که به عنوان کالای نو ارسال می‌شوند، بیشتر دیده می‌شود.

شکایت رایج دیگری که کاربران دیجی کالا با آن دست به گریبان هستند دیر رسیدن سفارش‌ها است؛ به طوری که گاهی اوقات کالا در زمان مقرر ارسال نمی‌شود و مشتری مجبور است مدت طولانی‌تری منتظر بماند. ازسویی دیگر، عدم پاسخگویی مناسب و مؤثر تیم پشتیبانی، مشکلات در فرایند بازگشت کالا و استرداد وجه و همچنین دشواری در پیگیری شکایات از موارد دیگر نارضایتی مشتریان این پلتفرم اینرنتی است. 

برخی کاربران به تابناک اعلام کرده‌اند که قیمت‌ها در دیجی‌کالا حتی بالاتر از نرخ بازار است و تخفیف‌های اعلام شده دربسیاری از موارد غیرواقعی بوده و حتی قیمت کالا پس از تخفیف نیز از قیمت اصلی بالاتر است.

نظرات منفی نمایش داده نمی شود 

همچنین کاربران دیجی کالا عنوان کرده‌اند که بسیاری از اوقات، شرکت پس از پرداخت وجه، سفارش را به دلیل عدم موجودی کالا لغو می کند؛ در حالی که همان کالا پس از مدتی با قیمت بالاتر در سایت قرار داده می‌شود که گران فروشی این شرکت را نشان می‌دهد. 

انتقاد دیگر مشتریان دیجی کالا از این است که نظرات منفی و انتقادی آنها در مورد یک محصول، در سایت منتشر نشده و تنها نظرات مثبت نمایش داده می‌شود که باعث می‌شود خریداران از نقاط ضعف آن کالا مطلع نشده و درخرید خود اشتباه کنند. برخی دیگر از مشتریان اعلام کرده‌اند که دیجی کالا جنس را درب واحد تحویل نمی‌دهد که این موضوع مشکلات زیادی به ویژه برای سالمندان و معلولین ایجاد کرده است.

کاربران دیجی کالا به تابناک اعلام کرده‌اند که یکی از پرطرفدارترین بخش‌های این سایت، قسمت پیشنهادات ویژه است که این شرکت با قرار دادن تخفیف‌های خاص روی کالا‌های متنوع، تلاش می‌کند تا کاربر را به خاطر قیمت پایین‌تر، به خرید آنها ترغیب کند؛ درحالی که کالا‌هایی مانند موبایل و لپ‌تاپ که قیمت مشخصی دارد اکثرا کم‌ترین مقدار تخفیف را شامل شده، اما اجناسی مانند عطر، کفش یا ابزار ساختمانی تخفیف‌های بیشتری می‌گیرند.

بنابراین محصولاتی که قیمت اولیه آنها (پیش از تخفیف) قیمتی بالاتر از بازار داشته و بخش زیادی از تخفیف درواقع همان رسیدن مبلغ کالا به بهای واقعی‌اش بوده است تا تخفیف ویژه که این مساله همان عوام فریبی یا گول زدن مشتری با شگردهای خاص است. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مشکلات دیجی کالا نارضایتی مردم از دیجی کالا تخفیف های دیجی کالا دیجی کالا
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دومین گزارش رسمی دیجی‌پی منتشر شد
آغاز عرضه اینترنتی خانواده گوشی های آنر ۲۰
تکذیب گزارش صداوسیما درباره احتکار ماسک توسط دیجی‌کالا
نمودار قیمت،ابزاری برای تضمین‌خریدی‌شفاف و آگاهانه
دیجی کالا به دنبال استخدام ۲۰۰۰ نیروی کار جدید
جشنواره بهاره دیجی‌کالا در ۵ خرداد
جشنواره تابستانه ۲۷ مرداد دیجی‌کالا
نارضایتی و عدم پاسخ مناسب به مشتری
بنیان‌گذاران دیجی‌کالا نشان امین‌الضرب دریافت کردند
مسابقه‌ جام برترین‌های دیجی‌کالا مگ
هفته‌ای برای قدردانی از کاربران دیجی‌کالا
بزرگ‌ترین نمایشگاه آنلاین کتاب ایران
توسعه‌ی ابزارهای نظارتی دیجی کالا برای کنترل قیمت‌ها
کمپین ساخت ایران دیجی‌کالا
جشنواره‌ بهار شگفت‌انگیز دیجی‌کالا
سوم بهمن یک روز بخصوص برای دیجی‌کالا
با دیجی‌کالا، این تابستون همه‌چیز فرق می‌کنه!
+ 1000 لحظه کوچک و بزرگ برای خرید خاطره‌انگیز
با دیجی‌کالا، رویاهایتان را نصف قیمت بخرید!
فروشگاه کتاب الکترونیک فیدیبو، عضو جدید دیجی‌کالا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
4
پاسخ
واقعاً شرکت دیجی کالا پاسخگو نیست و برخی از کارمندانش هم سلیقه ای رفتار می کنند.9 صبح مراجعه کردم به دفتر مرکزی دیجی کالا فرمودند ساعت کار از 10 شروع میشه!!! بعد از یک ساعت و نیم معطلی هیچ نتیجه ای حاصل نشد.
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
2
2
پاسخ
پس یه سر به اسنپ شاپ یا تپسی شاپ بزنید
چندین برابر دیجی کالا میفروشن بنظرم فعلا مطمئن تر از دیجی کالا نیست بله قبول دارم مشکلاتی هست ولی فعلا بهترینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
سری به قبض های برق و آب و عوارض سالیانه خودروها و خانه ها در سال جدید و قیمت های طرح ترافیک و ...... بزنید
بعد ببینید که دیجی کالا تنها نیست همه به جان مردم افتاده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
شرکت پس از پرداخت وجه، سفارش را به دلیل عدم موجودی کالا لغو می کند؛ در حالی که همان کالا پس از مدتی با قیمت بالاتر در سایت قرار داده می‌شود که گران فروشی این شرکت را نشان می‌دهد.

این موضوع بارها برای خود من اتفاق افتاده..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
مملکت بی در و پیکر
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۶۸ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a0N
tabnak.ir/005a0N