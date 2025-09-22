En
اعلام رای کمیته انضباطی بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران

کمیته انضباطی رای بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران را صادر کرد و آبی‌های خوزستان یک جلسه قطعی از حضور هواداران خود در بازی‌های خانگی محروم شد. همچنین رامین رضاییان یک جلسه قطعی از همراهی تیم خود محروم شد.
| |
به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون فوتبال، تخلفات بوحمدان، مجدم، ساعدی از تیم استقلال خوزستان و همچنین رضائیان، بنی مالک و تیم استقلال به شرح زیر است:

