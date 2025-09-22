جزئیات تازه از سفر خارجی یک مدیر نفتی!/ دو تابعیتی نیستم

مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت ایران جزئیات تازه ای از پشت پرده شایعات سفر خود به سوئیس مطرح کرد و به برخی حواشی پیش آمده در این خصوص پاسخ داد.

علی محمد معصومیان، مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «تابناک» با بیان اینکه ۳۰ سال در صنعت نفت ایران خدمت کرده‌ام، گفت: در کارنامه خود خدمت ۱۰ ساله در شرکت نیکو را دارم؛ شرکتی که نوک پیکان صنعت نفت و درآمد‌های نفتی کشور به شمار می‌رود. از بسیاری شرایط گذشتم تا به کشور خودم خدمت کنم.

خبر فرارم برای تخریب مسئولان کشور منتشر شد

وی درباره انتشار برخی اخبار درباره سفر خارجی اخیر او که برخی آن را فرار از کشور قلمداد کرده بودند و حواشی زیادی نیز پیرامون این موضوع ایجاد شد نیز ادامه داد: این خبر کذب ممکن است مدت کمی باعث آزردگی من شود، اما اثر مخرب‌تر و بلند مدت آن بر اعتماد مردم به مسئولان کشور است.

این مدیر نفتی یادآور شد: فرد یا افرادی که این خبر کذب را منتشر کردند ضد منافع ملی کشور اقدام کردند. چون مردم شاید من را نشناسند، اما به طور عمومی به مسئولان کشور بی اعتماد و بدبین می‌شوند.

فرزندم در سوئیس دانشجوست

معصومیان با تاکید بر اینکه به عنوان سرباز کشور همواره آماده خدمت و پاسخگویی بابت عملکرد خود به نهاد‌های ذی ربط و نظارتی هستم و ابایی هم از این مساله ندارم، تصریح کرد: فرزند من در کشور سوئیس دانشجو است و من یک ماه پیش از تودیع خود، با اطلاع و هماهنگی با نهاد‌های نظارتی بالادستی، برنامه این سفر چند روزه را تنظیم کرده بودم و این سفر هیچ ارتباطی به مسئله تودیع من که امری طبیعی است ندارد.

مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت در پاسخ به اینکه آیا تابعیت مضاعفی دارید، گفت: هیچ تابعیت مضاعفی ندارم و این دست اخبار کذب درباره مسئولان کشور در حقیقت بازی کردن در زمین دشمن است.

در تهرانم و خبر کذب را حقوقی پیگیری می‌کنم

وی در انتها با بیان اینکه اکنون در داخل کشور و تهران هستم، خاطر نشان کرد: مستندات مربوط به سفر بنده موجود است و من حق قانونی شکایت و پیگیری قضایی درباره این خبر کذب را برای خود محفوظ می دانم.

طی روزهای گذشته اخبار زیادی در ارتباط با سفر «علی محمد معصومیان» مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت ایران به خارج از کشور منتشر شده بود که برخی اکانت های فضای مجازی سفر مزبور را به کنار گذاشتن او از مسئولیتش و فرار از کشور مرتبط دانسته بودند که حالا با حضور او در تهران مشخص شده اخبار یاد شده خالی از واقعیت بوده است.