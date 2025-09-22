En
جزئیات سفر پزشکیان به نیویورک

رئیس‌جمهور فردا برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می‌رود.
جزئیات سفر پزشکیان به نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان فردا؛ سه‌شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ بعد از زدن زنگ آغاز سال تحصیلی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد.

رئیس‌جمهور صبح چهارشنبه دوم مهر، بوقت محلی (عصر بوقت تهران) در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت.

مهمترین موضوع این سفر تاکید بر منافع ملی و رساندن صدای مردم ایران به دنیا به‌ویژه بعد از تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل به ایران خواهد بود.

پزشکیان همچنین دیدار و رایزنی‌هایی با رؤسای کشور‌های مختلف و دبیرکل سازمان ملل و نشست‌هایی با اندیشکده‌ها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت.

در برنامه‌ریزی برای ملاقات‌های دوجانبه با برخی از سران کشور‌ها طرح محکومیت نسل‌کشی در غزه که در حاشیه بریکس هم تاکید شده بود، پیش‌بینی شده است.

حضور پزشکیان به همراه یک تیم که حضورشان در این سفر مورد نیاز باشد و با هدف حفظ منافع ملی انجام خواهد شد.

از حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، سید مهدی طباطبایی معاون اطلاع‌رسانی، مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس‌جمهور و سید عباس موسوی معاون تشریفات نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان همراهان احتمالی پزشکیان در این سفر نام برده شده است.

البته سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان بامداد دوشنبه به وقت نیویورک، برای شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد.

سفر پزشکیان به نیویورک جزئیات سفر مجمع عمومی سازمان ملل
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
این دفعه بهتر بود جلیلی بره سازمان ملل
