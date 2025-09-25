با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی ادعای ثبات قیمت گوشت قرمز را دارد، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد نرخها همچنان صعودی است که بنا به گفته دامداران کمبود نهادههای دامی و جهش قیمت خوراک دام، بازار گوشت قرمز را به هم ریخته است و حتی گاوها را گوشت خوار کرده است؛ البته سیاستهای نادرست وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هم آتش به دامن این بازار نامتعادل زده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درحال حاضر توان خرید بسیاری از خانوارها برای تأمین گوشت قرمز کاهش یافته و این ماده غذایی مهم به کالایی پرهزینه در سبد مصرفی مردم تبدیل شده است به طوری که بررسی میدانی خبرنگار تابناک نشان میدهد که هرکیلوگرم گوشت ماهیچه گوسفندی با قیمت ۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان و در دیگر بخشهای گوشت گوسفندی، راسته مغز شده بدون استخوان با قیمت ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان و آبگوشتی گوسفندی با قیمت ۶۳۰،۰۰۰ تومان به فروش میرسد و در بخش گوشت گوساله، ماهیچه گوساله ممتاز با قیمت ۹۷۵،۰۰۰ تومان، ران گوساله با قیمت ۹۳۰،۰۰۰ تومان و سردست گوساله با قیمت ۹۵۵،۰۰۰ تومان در بازار به فروش میرسد.
نهاده های وارداتی ارزان تر از مدل ایرانی !
احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران، درخصوص علت گرانی گوشت قرمز به تابناک گفت: از سال گذشته، بارها نسبت به شروع گرانیها هشدار داده شد، اما گوش شنوایی نبود به گونهای که درحال حاضر اکثر پرواربندها نابود شدهاند ؛ درحالیکه اکثر گاوها به دلیل عدم واردات نهادههای دامی ، غذایی برای خوردن ندارد.
مقدسی افزود: دربسیاری از مواقع قیمت جو وارداتی با ارز آزاد ارزانتر از قیمت جو بازار آزاد داخلی است و اگر فکری به حال صنعت دامپروری نشود به زودی تولیدکنندگان ناچار به تعطیلی میشوند.
درآمد ارزی لبنیات در ورطه نابودی است
این فعال حوزه دامداری ریشه این مشکلات را درارز ترجیحی و سیاستهای نادرست بانک مرکزی دانست و گفت: مشخص نیست چه کسانی از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتفع میشوند؛ چراکه تولید کننده، واردکننده و حتی بانک مرکزی از روند فرآیند تخصیص ارز گلایه دارند؛ این درحالی است که نزدیک به یک میلیارد دلار درآمد ارزی کشور دربخش لبنیات است که به دلیل سیاستهای نادرست درحال نابود شدن است.
آقای فرزین مگر بانک مرکزی مگر به گل نشسته است ؟
مقدسی با انتقاد از سیاستهای نادرست بانک مرکزی در تخصیص ارز بیان کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی علاقهای به گرفتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ ندارند ؛ درحالیکه فرآیندها به گونهای شده است که انگار فعالان اقتصادی برای گرفتن ارز و واردات نهادهها باید از بانک مرکزی گدایی کنند ؛ درحالیکه فرزین رئیس کل بانک مرکزی باید دراین زمینه پاسخگو باشد که مگر بانک مرکزی به گل نشسته است که ۸ ماه ارز تولیدکننده را نمیدهد و صرفا نظاره گر است؟
دام فروخته می شود تا پول غذایش دربیاید
او با اشاره به وضعیت بحرانی دامداریها درنبود نهادههای دامی گفت: وضعیت دامداریها به گونهای شده است که تولیدکنندگان برای تامین غذای گاو و گوسفند خود مجبورند دامهای خود را که هنوزآماده ذبح شدن نیست را بفروشند تا بتوانند غذای دام را تامین کنند و میتوان گفت دامها به نوعی گوشت خوار کردهاند.
رئیس انجمن صنفی گاوداران تاکید کرد: موتور محرک صنف گاوداران موجود زنده است؛ بنابراین نمیتوانیم آن را خاموش یا متوقف کنیم؛ این درحالی است که بانک مرکزی آنقدر فرآیند تخصیص ارز به نهادههای دامی مانند دانه سویا را به تاخیرانداخت تا هم بازار با کمبود نهاده مواجه شد و هم محمولههایی که درانبار گمرک دپو شده بود به علت گرمای شدید هوا از بین رفت.
کیفیت نهاده های دامی زیر ذره بین تابناک
مقدسی به کیفیت نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: نهادههای دامی به دلیل تاخیرهای طولانی در انبار گمرک اغلب میسوزند و پروتئین موجود در آن به طرز چشمگیری افت میکند و نتیجه این میشود که دام نهاده را میخورد، اما به جای آنکه به وزن دام بیفزاید تبدیل به کود میشود ؛ بنابراین کیفیت موجود درنهاده آنقدرپایین است که دام صرفا آن را هضم میکند و خبری از جذب آن نیست و غذایی که قابل جذب نباشد به تولید شیر و گوشت منجر نخواهد شد.
او درادامه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را زیرسوال برده و بیان کرد: درشرایطی که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی برای تولید و امنیت غذایی کشور است، اما این وزارتخانه با دستگاههای مسئول همکاری ندارد که نتیجهای جز برهم خوردن نظم بازار کالاهای اساسی ندارد.
رئیس انجمن صنفی گاوداران به دخالتهای دولت درقیمت گذاری اشاره کرد و گفت: به جای اینکه تولیدکنندگان در بازار آزاد کاملا رقابتی به تولید بپردازند، اما دولت هم درخرید و هم درفروش کالا دخالت دارد؛ این درحالی است که ارز تخصیصی از سوی وزارت جهاد به واردکنندگان تنها در ۲۰ درصد قیمت شیر و گوشت اثرگذار است، اما دولت در ۱۰۰ درصد قیمت گذاری دخالت دارد.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی، سیاستهای نادرست وزارت جهاد کشاورزی در امر واردات ، وابستگی شدید به واردات نهادهها و عدم حمایت کافی از تولید داخل شرایط ناآرامی را برای بازار گوشت قرمز و مرغ ایجاد کرده است به علاوه با حضور واسطهها و دلالان در بازار نهادهها، قیمتها به صورت مصنوعی بالا رفته و باعث میشود نهادهها به دست مصرف کننده اصلی نرسد و نهایتا شاهد آن باشیم تا با وجود ادعای ثبات قیمت از سوی نهادهای دولتی، قیمت نهایی گوشت برای مصرفکننده ماهیانه همراه با تورم افزایش یابد.