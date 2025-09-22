En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد

تغییرات در وزارت اقتصاد در راه است؛ مهم‌ترین آنها در سازمان امور مالیاتی است، جایی که ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعف حمایت از تولیدکنندگان طی ماه‌های اخیر، فشار بر بخش مولد اقتصاد را شدت بخشیده و سرنوشت سبحانیان رئیس این سازمان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۱۷
| |
2551 بازدید
|
۴

رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ دو گزینه اصلی برای جایگزین سبحانیان

با نزدیک شدن به پایان نیمه نخست سال و در سایه تغییر وزیر اقتصاد در اوایل تابستان، شواهد از تحولات گسترده در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سازمان امور مالیاتی که یکی از کلیدی‌ترین نهادها و سازمان های اقتصادی کشور است، طی ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها انتقادات بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی را برانگیخته است؛ چالشی که ناشی از فرآیندهای پیچیده، سامانه‌های بعضا ناکارآمد و پر پیچ و خم و کمبود حمایت موثر و واقعی از صاحبان کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی است. مجموعه این ناکارآمدی‌ها باعث شده تا فشار بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شکل ملموسی افزایش یابد و احتمال برکناری محمدهادی سبحانیان، رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی، بیش از پیش قوت گیرد.

سبحانیان در دولت سیزدهم با پیشنهاد خاندوزی وزیر وقت اقتصاد، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی منصوب شد و با تغییر دولت و روی کار آمدن عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد، جایگاه خود را حفظ کرد. اما با برکناری همتی در هفته‌های پایانی سال گذشته، فعالان اقتصادی امیدوار شدند تا وزیر جدید اقتصاد، با تغییر ریاست سازمان مالیاتی، نشان دهد که دغدغه‌های بخش مولد اقتصاد برای او در اولویت است.

اکنون، با رسیدن به پایان تابستان و آغاز نیمه دوم سال، اطلاعات رسیده به تابناک حاکی از تصمیم قریب‌الوقوع مدنی زاده وزیر اقتصاد برای تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی است؛ نهادی که می‌تواند در مسیر تولید و بخش خصوصی نقش تسهیلگری یا سنگ اندازی را بازی کند. در نهایت طبق گفته های منابع آگاه، دو گزینه اصلی برای جایگزینی سبحانیان مطرح شده‌اند:

  • محمد مسیحی، چهره‌ای شناخته‌شده و با تجربه مالیاتی که پیش‌تر رئیس شورای عالی مالیاتی کشور بوده و سال گذشته نیز با حکم همتی به عنوان مشاور وزیر و سرپرست مرکز عالی دادخواهی مالیاتی منصوب شده بود.

  • هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران که سوابق متعددی در قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی دارد.

تغییر سکاندار سازمان مالیاتی کشور، فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حمایت از تولید، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی در بخش‌های سفته‌باز و غیرمولد است؛ موضوعاتی که در دوره مدیریتی سبحانیان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ دو گزینه اصلی برای جایگزین سبحانیان

دو معاون وزیر اقتصاد در آستانه تغییر

از سوی دیگر، دو معاونت کلیدی وزارت اقتصاد نیز در مسیر جابجایی قرار دارد. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی که در حال حاضر تحت هدایت عباس مرادپور است، احتمالا به یکی از دو گزینه افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، یا علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و پیش‌تر مدیرعامل بانک صنعت و معدن، سپرده می شود.

همچنین معاونت توسعه و منابع وزارت اقتصاد که در اختیار رضا خواجه‌نائینی است، احتمالا در آینده نزدیک به سید ایمان میرعمادی، همکار دانشگاهی مدنی زاده در دانشگاه شریف، یا یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، واگذار می شود.

تغییر در سکانداری مناطق آزاد

تحولات مدیریتی تنها به وزارت اقتصاد و بانک‌ها محدود نخواهد شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در آستانه تغییر قرار دارد. رضا مسرور که هم‌اکنون دبیر شورا است، احتمالاً جای خود را به حسین جوشقانی، استاد اقتصاد دانشگاه خاتم، می دهد.

به گزارش تابناک، در نهایت، این تغییرات نشانه‌ای از نگاه تازه مدنی زاده وزیر اقتصاد به ساختار مالیاتی و مدیریت کلان وزارتخانه است؛ گامی که می‌تواند بار دیگر مسیر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد کشور را هموار کند و شاهد خانه تکانی در برنامه های قدیمی سازمان امور مالیاتی برای شکوفایی اقتصاد کشور باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدهادی سبحانیان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم برکناری تغییرات دولتی سازمان امور مالیاتی
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
10
پاسخ
موندم اینو‌چرا برش داشتن؟؟؟ اینکه به نفع دولت کار کرده‌و تا تونسته از من کارمند مالیات سروقت گرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
3
پاسخ
در شرایط افت بازار و کسب و کار ، دولتها معافیت های مالیاتی در نظر می گیرند نه اینکه فشار رو مضاعف کنن.
گلپایگانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
6
پاسخ
بدترین رئیس مالیاتی در کل تاریخ

جوان و بی تجربه و یک دنده

صدای تولیدکننده در اومده زیر فشارهای مالیاتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
5
پاسخ
مالیات کارمندان را در بدترین شرایطی اقتصادی زیاد کردن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005Zzt
tabnak.ir/005Zzt