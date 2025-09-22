نشست خبری اقدامات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای بازگشایی مدارس و اجرای پویش «سلام به آینده» با حضور مهدی امیری، مدیرکل آموزش شهروندی، در تالار ایوان شمس برگزار شد. امیری برنامه‌های شهری برای آغاز سال تحصیلی جدید را تشریح کرد و بر ایجاد روز اول مهر شاد و خاطره‌انگیز برای دانش‌آموزان و دانشجویان تازه‌وارد تهران تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ مهدی امیری در این نشست با اشاره به اینکه ستاد با هدف فراهم کردن شرایط ویژه برای استقبال از دانش‌آموزان و خانواده‌ها و ایجاد روز اول مهر شاد و پرنشاط، برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و رفاهی را اجرا می‌کند، گفت: پویش سلام به آینده نیز همانند سال گذشته با همکاری رسانه ملی ادامه دارد و دانش‌آموزان سراسر کشور می‌توانند با ارسال پیام، عکس و طرح‌های گرافیکی در این پویش مشارکت کرده و در قرعه‌کشی جوایز شرکت کنند.

جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی در مدارس

وی با بیان اینکه در قالب پویش «سلام به آینده»، جشن شکوفه‌ها در ۲۵۰ مدرسه برگزار می‌شود و تمرکز ویژه‌ای بر مدارسی که شهدای دانش‌آموز دارند، وجود دارد. افزود: برنامه‌های اهتزاز پرچم، سرود «ای ایران» و مراسم گرامیداشت شهدای دانش‌آموز در مدارس اجرا خواهد شد. مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران ابراز داشت: المان شهدا تحت عنوان طرح نشان جاودان در ۷۰۰ مدرسه نصب شده تا دانش‌آموزان با نام و یاد شهدا آشنا شوند. همچنین برنامه شوق مهر با حضور عروسک‌ها و سیلورمن‌ها در ۳۰ چهارراه پرتردد با هماهنگی پلیس راهور در ثانیه‌های قرمز رنگ چراغ راهنمایی ساعت ۶:۳۰ تا ۸ صبح روز اول و دوم مهر را با توزیع گل و شیرینی به جشن عمومی در سطح شهر تبدیل می‌کند.

بازسازی و تجهیز مدارس

امیری از اقدامات گسترده شهرداری تهران در حوزه بهسازی و تجهیز مدارس خبر داد و تصریح کرد: بازسازی ۱۱۲ چشمه سرویس بهداشتی، رنگ‌آمیزی و نوسازی ۶۰ مدرسه، توزیع بسته‌های نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار و تجهیز مدارس به رایانه و امکانات هوشمند از جمله اقدامات انجام شده است. وی تأکید کرد: با توجه به قدیمی و مستهلک بودن بسیاری از مدارس تهران، شهرداری تلاش می‌کند با همکاری آموزش و پرورش و بودجه مصوب شورای شهر، خدمات گسترده‌ای در اختیار مدارس قرار دهد. شهردار تهران نیز وعده ساخت ۸۰ مدرسه جدید را در سال تحصیلی جدید داده است تا سرانه آموزشی شهر ارتقا یابد.

حمل و نقل، ایمنی و برنامه ویژه دانشجویان

مدیر کل آموزش شهروندی شهرداری در ادامه گفت: در حوزه حمل و نقل، ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان اضافه شده و دانش‌آموزان می‌توانند یک هفته از حمل و نقل عمومی به صورت رایگان استفاده کنند. همچنین ۲۹۹ گره ترافیکی شهر شناسایی و ایمن‌سازی شده است. امیری خاطرنشان کرد: برای دانشجویان تازه‌وارد به تهران نیز تور‌های گردشگری با عنوان «سلام تهران» و برنامه‌های معرفی شهر در نظر گرفته شده است. هدف تمامی این اقدامات ایجاد تجربه‌ای شاد، ایمن و خاطره‌انگیز برای دانش‌آموزان و دانشجویان و طلاب در آغاز سال تحصیلی است و تمامی فعالیت‌ها تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.