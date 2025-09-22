هشدار قوه قضا؛ برخورد با اخلالگران بازار در راه است

حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست امروز شورای عالی قضایی گفت: اگر کسانی بخواهند با احتکار و گران فروشی در راستای معیشت مردم اخلالی در بازار داشته باشند، باید با همکاری همه دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی آنها شناسایی شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۳۱ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ایثار و انسجام و وحدت ملی ما در دو مقطع جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، معادلات جهانی را تغییر داد و نظام و ملت ایران را در چشم جهانیان بزرگتر و عزتمندتر کرد. نظام و ملت ما با استقامت و پایداری‌شان در جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، معنای جدیدی را در دکترین دفاع و مقابله با ستمکاران خلق کردند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وقایع پس از آن به همگان حتی آنانی که اعتقاد به اعتماد به آمریکا داشتند ثابت کرد که مستکبران قابل اعتماد نیستند و آنان اکنون معترف و مُقر به این مقوله هستند و صراحتاً بر زبان می‌رانند که آمریکا قابل اعتماد نیست و رژیم صهیونیستی، غده بدخیم سرطانی است که به هیچکس رحم نمی‌کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تبیین و تشریح جنبه‌هایی از عفو معیاری اخیر، تصریح کرد: بار دیگر از مقام معظم رهبری به سبب موافقت با پیشنهاد عفو معیاری اخیر، کمال قدردانی و امتنان را دارم و ایضاً قدردان اشخاصی هستم که در برخی نهادها از جمله مجلس، دولت و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از پیشنهاد عفو معیاری حمایت کردند و مشخصاً از ائمه جمعه و امام جمعه تهران که حامی این عفو بودند قدردانی دارم؛ از رسانه ملی، رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها نیز در همین مورد تشکر میکنم، در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که عفو اخیر فقط شامل حال زندانیان واجد شرایط نمی‌شود، بلکه به طور کلی، همه محکومین واجدشرایط را دربرمی‌گیرد؛ ممکن است فردی محکوم به پرداخت جزای نقدی و یا سایر محکومیت‌ها شده باشد؛ این افراد نیز درصورت واجدشرایط بودن، مشمول عفو می‌شوند؛ البته این عفو معیاری اخیر درخصوص زندانیان نیز شمولیت دارد، برخی از آنها از زندان آزاد می‌شوند و برخی دیگر نیز با تقلیل مجازات مواجه می‌شوند که حتما باید تطبیق شرایط زندانی‌ها با اولویت بالاتری نسبت به بقیه مورد بررسی کمیسیون عفو قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: بار دیگر خطاب به کلیه‌ی محکومین عفو شده توصیه و گوشزد می‌کنم که بسیار مراقبت کنند تا مبادا مجدد به دایره ارتکاب جرم فروغلتند، چرا که در آنصورت در مواعید و مقاطع آتی، امکان بهره‌مندی از عفو و سایر ارفاقات قانونی برای آنها سخت می‌شود؛ خانواده‌های این محکومین مَعفو نیز نسبت به مراقبت بیشتر از عضو عفو شده خانواده، اهتمام داشته باشند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های کلیه‌ی بخش‌هایی که در راستای معیشت و امنیت مردم فعالیت می‌کنند و درخواست از بخش‌هایی که به مقابله با مسائل ضدفرهنگی اهتمام دارند، گفت: سه مقوله «امنیت»، «معیشت» و «فرهنگ و هنجارهای اجتماعی» برای هر جامعه و جمعی اولویت است؛ دشمنان ما نیز برای ضربه زدن به این سه مقوله‌ی مهم، طراحی‌های پیچیده و متنوعی را انجام داده‌اند؛ آنها مترصد آن هستند تا با فشار بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، زمینه نارضایتی را فراهم آورند و همزمان علیه ارزش‌های دینی و ملی ما اقدام کنند و به دنبال این موارد، در کشور ما ناامنی ایجاد کنند؛ باید بسیار هوشیار باشیم؛ کلیه‌ی دستگاه‌های مسئول اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر بخش‌های ذیصلاح باید در برابر این توطئه‌های پیچیده بایستند و به خنثی‌سازی آنها مبادرت ورزند.

وی بیان داشت: از دولت محترم نیز انتظار داریم در راستای معیشت مردم و حفظ ارزش‌ها، تلاش مضاعف داشته باشد. قطعاً مایحتاج و نیازهای ضروری و اولیه مردم باید با قیمتی که متناسب با قدرت خرید عموم مردم است، عرضه شود و در این خصوص، سازوکارهای قانونی مربوطه تعبیه و تدوین شده است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقابله با محتکران و گرانفروشان، گفت: همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر، نسبت به شناسایی و برخورد با گرانفروشان و محتکران اقلام موردنیاز مردم، اهتمام داشته باشند؛ در این عرصه، فقط نباید به اقدامات پَسینی بسنده کرد؛ بلکه باید با تدابیر پیشینی و پیشگیرانه مانع از جولان گرانفروشان و محتکران شد؛ همین قاعده درخصوص کسانی صدق می‌کند که قصد ایجاد ناامنی‌های روانی و فیزیکی برای مردم دارند و یا می‌خواهند اقدامات ضدفرهنگی انجام دهند؛ ضروری است در ابتدا، با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه مانع از بروز و ظهور آنها شد و چنانچه جولانی از سوی آنها مشاهده شد، با قدرت و وفق موازین قانونی به مقابله برخاست.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با تبریک مجدد قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی کرواسی، گفت: دلاورمردان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان با مدال‌های خوش‌رنگی که کسب کردند و رفتارهای پهلوانی‌ای که بروز دادند، حقیقتاً دل ملت را شاد کردند و با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه جهانی، برای کشور عزت‌آفرین شدند؛ به همه آنها و خانواده‌های محترم‌شان و مربیان سازنده‌شان و همچنین کادر فنی و مدیریتی کشتی کشور، خداقوت و احسنت می‌گویم و مزید توفیقات و قهرمانی‌های‌شان را از درگاه خداوند مسئلت دارم.

رئیس دستگاه قضا همچنین به فرارسیدن اول مهر، روز بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: حوزه و دانشگاه و مدرسه، آینده‌سازان کشور را تربیت می‌کنند؛ در روزگاری که تلاش و جهد دشمنان ترویج گزاره‌های ضدفرهنگی و مغایر با آموزه‌های دینی است، این حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس هستند که می‌توانند به تربیت و تعلیم نسلی بپردازند که پرچمداران تحکیم آموزه‌های دینی و هنجارهای اجتماعی‌اند.