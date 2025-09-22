قیمت قاتل پرچمدار شیائومی مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ شیائومی ۱۵ T پرو در حالی پا به میدان میگذارد که قیمت آن برای نسخه ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی حدود ۷۹۹ یورو (۹۳۸ دلار) برآورد میشود؛ یعنی معادل تقریبی ۶۵ میلیون تومان در بازار ایران. شیائومی ۱۵ T استاندارد نیز با همین ظرفیت حافظه برچسب قیمت ۷۶۲ دلاری خواهد داشت.
هرچند شیائومی هماکنون برای بهروزرسانی اندروید ۱۶ کاربر آزمایشی جذب میکند؛ اما گفته میشود هر دو گوشی سری ۱۵T با اندروید ۱۵ عرضه خواهند شد. نکته جالب دیگر آنکه معرفی سری ۱۵T تنها چند روز پیش از عرضه پرچمداران سری ۱۷ در چین انجام میشود و این همپوشانی به همراه استفاده از تراشه پرچمدار نسل قبلی دایمنسیتی میتواند بر فروش آن اثر منفی بگذارد.
طراحی لوکس و قلب تپنده شیائومی ۱۵ T پرو
شیائومی ۱۵T پرو به نمایشگری ۶.۸۳ اینچی از نوع AMOLED مجهز است که با وضوح ۲۷۷۲ در ۱۲۸۰ پیکسل و روشنایی چشمگیر ۳۲۰۰ نیت، استانداردهای HDR۱۰+ و دالبی ویژن را پشتیبانی میکند و نرخ تازهسازی فوقالعاده ۱۴۴ هرتز را ارائه خواهد داد.
همچنین بدنه دستگاه با فریم فلزی و پوشش مقاوم گوریلا گلس ۷i ساخته شده و علاوه بر القای حس یک محصول لوکس، ۲۱۰ گرم وزن دارد. در قلب شیائومی ۱۵T پرو تراشه پرچمدار دایمنسیتی ۹۴۰۰ پلاس در کنار حافظه رم ۱۲ گیگابایتی قرار گرفته تا پاسخگوی پردازشهای سنگین باشد. انرژی موردنیاز شبه پرچمدار شیائومی نیز از طریق باتری ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۹۰ واتی تامین میشود، هرچند شارژر این دستگاه مانند بسیاری از پرچمداران جدید در جعبه یافت نخواهد شد.
دوربین پیشرفته و قیمت احتمالی در بازار ایران
بزرگترین نقطه قوت شیائومی ۱۵T پرو در بخش دوربین است. این مدل با ماژول سهگانه شامل سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی Light Fusion ۹۰۰ با لرزشگیر اپتیکال، یک دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ JN۵ با زوم اپتیکال پنجبرابری و یک لنز اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی عرضه میشود.
با توجه به برآورد قیمت جهانی معادل ۹۳۸ دلار، انتظار میرود این گوشی در ایران با قیمتی حدود ۶۵ میلیون تومان عرضه شود تا با قیمتی مناسبتر برای رقابت با پرچمداران بازار آماده شود.
