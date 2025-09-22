En
افشای دلیل کسر از حقوق بازنشستگان

همزمان با پرداخت حقوق شهریور بازماندگان تأمین اجتماعی مبالغی از حقوق این افراد کسر شده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۹۱
| |
543 بازدید
|
۴

سازمان تأمین اجتماعی علت کسر حقوق برخی از بازماندگان را هوشمندسازی اطلاعات و بروزرسانی استعلام از مراجع قانونی اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ همزمان با پرداخت حقوق شهریور بازماندگان تأمین اجتماعی مبالغی از حقوق این افراد کسر شده است.

پیگیری ها حکایت از این دارد که به دلیل هوشمندسازی اطلاعات افراد و بروزرسانی استعلام از سایر مراجع، تغییراتی در پرونده افراد ایجاد، کمک هزینه اولاد برای فرزندان بازمانده بالای ۱۸ سال که تحت تکفل نبوده‌اند ایجاد شده است.

مستمری‌بگیران مربوطه می‌توانند، در صورت نیاز به بررسی مجدد یا رسیدگی در خصوص حذف کمک‌هزینه اولاد، درخواست خود را همراه با مدارک قانونی از طریق روش‌های زیر ثبت کنند.

ـ مرکز تماس ۱۴۲۰

ـ پورتال ۱۴۲۰ به آدرس https://1420.tamin.ir

راهنمای ثبت درخواست در پورتال ۱۴۲۰ نیز بدین شرح است؛

پس از ورود به پورتال، روی بخش پروفایل کاربری (قسمتی که نام کاربر نمایش داده می‌شود) کلیک کنید.

گزینه رسیدگی به تغییرات حکم بازماندگان را انتخاب نمائید.

فرم مربوطه را تکمیل و ثبت کنید.

پاسخ درخواست نیز از همین بخش و با انتخاب گزینه پیگیری درخواست قابل مشاهده خواهد بود.

به دلیل تعدد درخواست‌ها، بررسی و پاسخگویی ممکن است حدود ۲ تا ۳ هفته به طول انجامد.

شعب سازمان هیچ دسترسی برای دریافت و ثبت درخواست‌ها ندارند و باید فقط از طریق ۱۴۲۰ اقدام شود.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
1
پاسخ
باعث تاسف هست که سازمان و شعب پاسخگو نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
2
1
پاسخ
من زنگ زدم ۱۴۲۰ ،داخل سایت اعتراض زدم رفتم شعبه ،،گفتن دستور سالاری هست فرزندان دختر بدون پدر تامین اجتماعی حق اولادشون قطع شده ودیگه هم برقرار نمیشه علتشم هم نداشتن پدر هست وگرنه حقوق دختران مجرد وطلاق گرفته دارای پدر هر چقدر هم سنشون باشه برقرار هست ،،،این قانون هم فقط متعلق به سازمان تامین اجتماعی هست وبازماندگان نفت وکشوری ولشکری همچنین قانونی براشون صادر نشده ،،،کلا زورشون به یتیمهای تامین اجتماعی رسیده حتی آنهایی که اصلا ازدواج نکردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تامین اجتماعی فراخوان داد که بازنشسته ها می توانند فرزندان تحت تکفل خود را با پرداخت ۱۲ درصد حق بیمه ، بیمه دانشجویی کنند. من هم همین کار را کردم.
حالا حق اولاد را حذف کردند و گفتند که فرزند شما یک جا شاغل هست گفتم بیمه دانشجویی است خودتان گفتید بیمه کنید. جواب گفت که ثابت کن که جایی کار نمیکنه گفتم شما ثابت کن جایی کار می‌کنه جواب داد حرف نباشه اینجا فقط باید گفته های ما رو انجام بدید.رم
ناشناس
|
Oman
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
1
پاسخ
حقوق این بدبختا چقدره مکه که باید واسه خدماتی که وظیفتونه و پولشو دادن باز کسر کنید
