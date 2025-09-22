En
قیمت سکه و طلای 18 عیار در بازار امروز 31 شهریور

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت:بازار طلا و سکه امروز شاهد جهش بی سابقه‌ای بود به طوری که قیمت سکه وارد کانال 99 میلیونی و طلا از 9 میلیون تومان عبور کرد.
قیمت سکه و طلای 18 عیار در بازار امروز 31 شهریور

قیمت اونس جهانی در معاملات امروز با ۲۵ دلار افزایش نسبت به روز پنج شنبه به ۳۶۸۲ دلار رسید در ایران نیز قیمت طلا و سکه به دلیل افزایش اونس جهانی، نرخ ارز و اخبار سیاسی اقتصادی گران شد به طوری که سکه وارد کانال ۹۹ میلیونی و طلا از ۹ میلیون تومان عبور کرد این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت‌ها هیچ گونه التهابی در بازار وجود ندارد.

به گزارش تابناک؛ در بازار ایران امروز قیمت سکه طرح جدید با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش، قیمت سکه طرح قدیم با ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش، قیمت نیم سکه با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش، قیمت ربع سکه با ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش، قیمت سکه‌های بانک مرکزی با ۴۰۰ هزار تومان افزایش، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۴۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنج شنبه در این لحظه داد و ستد می‌شود.

قیمت طلا و سکه 29 شهریور ماه 1404 در بازار ایران به شرح جدول زیر به تومان می باشد

سکه بهار آزادی طرح جدید 99/300/000
سکه بهار ازادی طرح قدیم 92/600/000
سکه نیم بهار آزادی 51/600/000
سکه ربع بهار آزادی 31/100/000
سکه گرمی 15/700/000
مظنه تهران 39/790/000
هر گرم طلای ۱۸ عیار 9/186/600
اونس جهانی 3682
