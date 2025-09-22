مدافع استقلال به کمیته انضباطی احضار شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رامین رضاییان، مدافع باتجربه استقلال، به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار مقابل استقلال خوزستان، به کمیته انضباطی باشگاه احضار شد. این کارت قرمز که با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی همراه بود، حالا تبعات داخلی نیز برای رضاییان به همراه داشته است.

باشگاه استقلال رفتار‌های خارج از چارچوب حرفه‌ای در زمین مسابقه را بررسی و در صورت لزوم با آن برخورد خواهد کرد. باید دید نتیجه این جلسه انضباطی چه خواهد بود و آیا محرومیت یا جریمه داخلی برای رضاییان در نظر گرفته می‌شود یا خیر.