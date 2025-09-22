En
طلای جهانی رکورد زد

اونس طلا به ۳.۷۰۰ دلار رسید.
طلای جهانی رکورد زد

به گزارش تابناک؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مصاحبه با سایت طلا گفت:قیمت اونس جهانی در معاملات امروز با ۲۵ دلار افزایش نسبت به روز پنج شنبه به ۳۶۸۲ دلار رسید.

