طلای جهانی رکورد زد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0631\u06cc\u06cc\u0633 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0637\u0644\u0627 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0637\u0644\u0627 \u06af\u0641\u062a:\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0627\u0648\u0646\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u06f2\u06f5 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0647 \u06f3\u06f6\u06f8\u06f2 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f.