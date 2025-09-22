En
توهین روحانی حاشیه ساز به حزب الله!

حجت الاسلام قاسمیان که هر چند وقت یک بار با اظهارات عجیب دست به حاشیه سازی می زند این بار حزب الله لبنان را مورد توهین قرار داد.
توهین روحانی حاشیه ساز به حزب الله!

قاسمیان در اظهاراتی که در یک برنامه تفسیر قرآن بیان می کند مدعی می شود اگر می‌بینید که این اتفاق افتاد که به این صورت فعلا جنگ تمام شد به خاطر هنرنمایی یک فرمانده بود که از آقا هم تشویق گرفت، بعدا گفتند ساعت ۷ به وقت ایران بود و گرینویچ بود و این مسخره بازی‌های دیپلماتیک، وگرنه همه تعجب کردند که چرا وقتی که چرا بعداز ساعت ۷ ایفا را زدیم، به خاطر هنر یک فرمانده، بعد هم که پیدایش کردند گفت خوب کردم زدم، به خاطر اینکه با پهپاد یک جای الکی را زده بود، گفت زده باید بخورد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ، قاسمیان اظهار کرد: باز یک جایی در خرم‌آباد را زدند، باز زد در ایفا، گفت زده باید بخورد، که دیدند نه دیگر تمام است و  این مدل از پاسخگویی[جواب نمی‌دهد]. وگرنه تئوری‌شان در ایران همان تئوری بود که در ضاحیه داشتند که هی بزنند پاسخی نگیرند چون عادت کرده اند به تجاوز. معادله بعداز جنگ را یک فرمانده عوض کرد، که اولش هم کلی فحش خورد که تو بیخود میکنی بعداز ساعت ۷ می‌زنی، که گفت میزنم خوب هم میزنم، زده باید بخورد.

ادعاهای قاسمیان در حالی است که حزب الله لبنان علی رغم محدودیت هایی که همواره با آن مواجه بوده در صف اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارد و سال ها در این مسیر مبارزه جانانه داشته و اگر در حال حاضر به تجاوز های رژیم صهیونیستی پاسخ نمی دهد به دلیل توافقات سیاسی داخلی لبنان است نه به خاطر عادت داشتن به تجاوز!

از سوی دیگر ادعای این روحانی درباره آتش بس نیز بر خلاف واقعیات موجود است چون بارها مقامات کشورمان بر هماهنگی کامل دیپلماسی و میدان در هنگام مذاکرات آتش بس تاکید و به آن اذعان داشته اند.

در همین رابطه مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت: آقای قاسمیان! چرا درباره چگونگی آتش بس به عراقچی دروغ بستی؛ در ساعات و دقایق هماهنگی بین دیپلمات و فرمانده تو خواب بودی! به فرمانده کل قوا هم دروغ بستی، اما من درحریم آقا وارد نمی‌شوم! به مستمعِ بی اطلاع آنهم در جلسه تفسیر قرآن وانمود کند که فرمانده‌ی سپاه سوای سیاست خارجی، جنگ را رآسا و برخلاف میل دیپلماسی که مثلا خواستار قطع آتش بود تمام کرده است؟!به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملّی و با اطلاع می‌گویم بین دکتر عراقچی و سردار پاکپور نه تنها هیچ اختلافی نبوده بلکه دیپلماسی و میدان بر سر ساعات و دقایق مقابله به مثل اتفاق نظر داشتند چرا؟ چون ایران اسلامی هرکی به هرکی نیست هر دوی دیپلمات و فرمانده زیر نظر امام خامنه‌ای و در هماهنگی کامل عمل می‌کردند!

قاسمیان در حالی مذاکرات دیپلماتیک برای آتش بس را مسخره بازی های دیپلماتیک نامیده که چند ماه قبل به دلیل رفتار خارج از عرف و شان حج در کشور عربستان  توسط پلیس این کشور بازداشت شد و هزینه های سنگینی به حجاج ایرانی و دستگاه های سیاسی کشور تحمیل کرد و اگر همین مسخره بازی های دیپلماتیک نبود شاید همچنان در سیاه چاله های سعودی قرار داشت.

 

قاسمیان توضیح داده و توهینی نکرده.
