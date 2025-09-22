En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دوره لیسانس، سه ساله می‌شود

به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طرح سه‌ساله شدن دوره کارشناسی باعث شکسته شدن سنت‌ها می‌شود و همچنین دانشجو می‌تواند یک سال و نیم از وقت خود را آموزش مهارتی ببیند.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۶۲
| |
639 بازدید
|
۶
دوره لیسانس، سه ساله می‌شود

به گزارش تابناک روزنامه ایران نوشت: ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزیر علوم درباره جزئیات این طرح و بررسی آن در کارگروه «تحول آموزش عالی» می‌گوید: «قاعدتاً در دوره‌های متعدد تحصیلی یک سری مفاهیم و مطالب مشخص به دانشجویان منتقل می‌شود. این محتواها در قالب برنامه‌های درسی و ساعت‌های مشخص تدوین شده که با نحوه خاص خود اجرایی می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سؤال که این طرح چه زمانی اجرایی خواهد شد، می‌گوید: «این کار به شکل تدریجی و پایلوت انجام می‌شود، وقتی خروجی حاصل شد قرار است یک بخش‌هایی را که باعث افزایش راندمان در زمان شود به طور آزمایشی وکم کم ابلاغ کنیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دوره لیسانس سه ساله وزیر علوم
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک حکم انتصاب جدید در وزارت علوم
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
واکنش وزیر علوم به بازگشت ضیا نبوی به زندان
وزیر علوم: بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
2
2
پاسخ
کاملا سیاست درستی هست به شرط اینکه دروس بیهوده حذف بشه و دروس تخصصی ترو عملی تر اضافه بشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
اجراش به عمر ما قد نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
2
پاسخ
یعنی لیسانس تبدیل به فوق دیپلم می شود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
قطعاً کسانی که با اخذ لیسانس ۳ ساله قصد ادامه تحصیل در ‌کانادا، انگلستان، آلمان و آمریکا در مقطع فوق لیسانس داشته باشند با مشکل برخورد خواهند کرد.
پاسخ ها
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کلی ام باید موسسات دیگه پول بده برای تطبیقش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
دروس عمومی و اختیاری را خذف کنید خودش میشه سه سال. البته زمان هم برای درک بعضی مسایل لازم هست. دانشجوها در این دوره علاوه بر درس و تخصصی باید زندگی اجتماعی را هم یاد بگیرن.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۶ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۵۵ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۴ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005Zz0
tabnak.ir/005Zz0