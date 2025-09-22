به گزارش تابناک روزنامه ایران نوشت: ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزیر علوم درباره جزئیات این طرح و بررسی آن در کارگروه «تحول آموزش عالی» میگوید: «قاعدتاً در دورههای متعدد تحصیلی یک سری مفاهیم و مطالب مشخص به دانشجویان منتقل میشود. این محتواها در قالب برنامههای درسی و ساعتهای مشخص تدوین شده که با نحوه خاص خود اجرایی میشود.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سؤال که این طرح چه زمانی اجرایی خواهد شد، میگوید: «این کار به شکل تدریجی و پایلوت انجام میشود، وقتی خروجی حاصل شد قرار است یک بخشهایی را که باعث افزایش راندمان در زمان شود به طور آزمایشی وکم کم ابلاغ کنیم.
