به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طرح سه‌ساله شدن دوره کارشناسی باعث شکسته شدن سنت‌ها می‌شود و همچنین دانشجو می‌تواند یک سال و نیم از وقت خود را آموزش مهارتی ببیند.

به گزارش تابناک روزنامه ایران نوشت: ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزیر علوم درباره جزئیات این طرح و بررسی آن در کارگروه «تحول آموزش عالی» می‌گوید: «قاعدتاً در دوره‌های متعدد تحصیلی یک سری مفاهیم و مطالب مشخص به دانشجویان منتقل می‌شود. این محتواها در قالب برنامه‌های درسی و ساعت‌های مشخص تدوین شده که با نحوه خاص خود اجرایی می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سؤال که این طرح چه زمانی اجرایی خواهد شد، می‌گوید: «این کار به شکل تدریجی و پایلوت انجام می‌شود، وقتی خروجی حاصل شد قرار است یک بخش‌هایی را که باعث افزایش راندمان در زمان شود به طور آزمایشی وکم کم ابلاغ کنیم.