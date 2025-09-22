به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، در هوای بارانی عصر چهاردهم اردیبهشت سال گذشته گزارش قتل مردی ۳۴ ساله در مشهد قاضی ویژه پرونده‌های جنایی را به طبقه دوم ساختمانی در خیابان کشاورز کشاند و بدین ترتیب تحقیقات قضایی آغاز شد. بررسی‌های مقدماتی قاضی دکتر صادق صفری نشان داد مرد ۳۴ ساله که «علی اصغر-ر» نام داشت، بر اثر وارد آمدن تیغه کارد به قفسه سینه‌اش به قتل رسیده است.

همسر صیغه‌ای مقتول که در محل جنایت حضور داشت، درباره چگونگی وقوع جنایت به مقام قضایی گفت: همسرم از ظهر امروز ۲ بار از خانه بیرون رفت، اما بار دوم زمانی به خانه بازگشت که آثار جراحت بر سینه‌اش نمایان بود و در حالی کف پذیرایی افتاد که با افرادی در بیرون از خانه درگیر شده بود.

اظهارات این زن ۳۱ ساله بلافاصله ظن قاضی باتجربه ویژه قتل عمد را برانگیخت و بدین ترتیب دستور بازداشت وی صادر شد چراکه علی‌اصغر (مقتول) کفش‌هایش را بیرون از خانه از پا درآورده بود و هیچ آثاری از خون روی پله‌های ساختمان وجود نداشت.

از سوی دیگر نیز شکستگی در ورودی منزل از درگیری بین او و همسرش حکایت می‌کرد. به همین دلیل «فاطمه-د» به پلیس آگاهی انتقال یافت و بازجویی‌های فنی از وی با راهنمایی های قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آغاز شد.

این زن که تنها متهم پرونده بود، در ادامه تحقیقات کارآگاهان اعتراف کرد: از مدتی قبل به عقد موقت علی‌اصغر درآمدم، اما به خاطر اینکه باردار شده بودم، با همسرم دچار اختلاف شدیم. او اصرار داشت من باید جنینم را سقط کنم، ولی من مخالف بودم.

وی همچنین درباره شکستگی در ورودی منزل نیز گفت: روز قبل از این حادثه همسرم که در شمال کشور بود، به طور سرزده به خانه بازگشت. من هم با تاخیر در را گشودم به همین خاطر شوهرم تصور کرد که فرد دیگری در منزل حضور داشته و من با کس دیگری ارتباط دارم. این بود که پس از یک مشاجره لفظی، از شدت عصبانیت، با لگد در خانه را شکست.

با این اعترافات، دیگر تردیدی برای قاضی ویژه قتل عمد باقی نماند که «فاطمه-د» همسرش را به قتل رسانده است. این بود که وی در اولین جلسه بازپرسی وقتی در برابر سوالات تخصصی قرار گرفت، به درگیری با همسرش اقرار کرد، اما مدعی شد چاقو را از دست شوهرش گرفته و تیغه آن به طور ناگهانی و ناخواسته به قلب وی فرورفته است.

بدین ترتیب مقدمات بازسازی صحنه جنایت در خیابان کشاورز مشهد فراهم شد و متهم به شوهرکشی با دستور قاضی صفری، کارد چوبی (مخصوص بازسازی صحنه جنایت) را به دست گرفت تا چگونگی قتل را تشریح کند. اما او در چالش و مخمصه عجیبی افتاد چراکه نمی‌توانست طوری چاقو را از طرف مقابل بگیرد که تیغه آن دستش را دچار جراحت نکند. از سوی دیگر نیز قدرت بدنی زیادی نداشت تا بتواند چاقو را به طرف دیگر برگرداند که به قلب فرد مقابل فرو برود.

با این چالش قضایی، زن ۳۱ ساله دیگر نتوانست حقیقت ماجرا را پنهان کند و لحظاتی بعد به ناچار کارد (آلت قتاله)را از کنج کابینت منزل بیرون کشید و آن را در حالی تحویل مقام قضایی داد که با چشمانی اشکبار اعتراف کرد با همین کارد شوهرش را کشته است.

اینگونه بود که با افشای زوایای پنهان این جنایت هولناک، زن جوان راهی زندان شد و پزشکی قانونی نیز بر سلامت روحی و روانی وی مهر تایید زد و او را مسئول اعمال خود دانست.

طولی نکشید که با تکمیل تحقیقات در شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، کیفرخواست این پرونده جنایی صادر شد و اسناد و مدارک و همچنین دلایل مستند و دقیق قضایی در حالی بر پرونده شوهرکشی نقش بست که به زودی محاکمه وی در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی آغاز خواهد شد.