کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «امروز تقویت سامانه بارشی به شکل بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید موقتی، کاهش محسوس دما، احتمال تگرگ، احتمال خیزش گرد و خاک در نواحی مستعد و احتمال بارش برف در ارتفاعات بهویژه در شمالغرب در گیلان، مازندران، اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان شرقی با هشدار هواشناسی سطح نارنجی همراه است. در این شرایط خودداری اکید از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف درحاشیه رودخانهها و بستر مسیلها، احتیاط در جابه جایی عشایر کوچرو و فعالیتهای گردشگردی و کوهنوردی و احتیاط در سفرهای بین شهری توصیه میشود.»
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، بارش با شدت و ضعف و همچنین کاهش دما در این مناطق تا پایان هفته ادامه دارد. در ۲ روز آینده در ارتفاعات شمال غرب و البرز مرکزی احتمال بارش برف وجود دارد.
امروز فعالیت سامانه بارشی و ناپایداریهای موسمی در ساعات بعدازظهر به شکل رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد گردوخاک، کاهش محسوس دما و احتمال بارش تگرگ در ارتفاعات و دامنه در گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ارتفاعات استانهای سمنان، تهران، البرز، قزوین و زنجان، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق و شمال هرمزگان نیز با هشدار هواشناسی سطح زرد و احتمال مخاطراتی از جمله لغزندگی جادهها، سیلابی شدن مسیلها، احتمال جاری شدن روان آب، طغیان رودخانههای فصلی، صاعقه، آبگرفتگی معابر و کاهش دید افقی وجود دارد.
گودرزی ادامه داد: «در ۳ روز آینده در ساعات عصرگاهی و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز بارش رگبار پراکنده باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.»
به گفته کارشناس سازمان هواشناسی کشور، در ۳ روز آینده وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک در نوار شرقی، غرب، جنوب غرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز نیز دور از انتظار نیست.
امروز دریای خزر، سهشنبه و چهارشنبه خلیج فارس، مواج و متلاطم است.
در جنوب و غرب تهران نیز وزش باد شدید موقتی همراه با خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود. بیشینه دمای پایتخت ۲۸ درجه است. احتمال بارش پراکنده در روزهای سهشنبه و چهارشنبه در تهران پیشبینی میشود.
نگاهی به وضعیت افزایش دما در یک هفته اخیر
کارشناس سازمان هواشناسی کشور همچنین گفت: «در ۲۴ ساعت اخیر، خنکترین منطقه کشور، توچال در استان تهران با دمای ۱ درجه و فرودگاه اردبیل ۲ درجه گزارش شدهاست. گرمترین منطقه کشور هم شبانکاره در استان بوشهر با دمای ۴۷ درجه گزارش شدهاند. خنکترین مرکز استان، اردبیل و زنجان ۶ درجه و گرمترین مرکز استان اهواز با دمای ۴۱ درجه ثبت شدهاست.»
گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان میدهد که دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۱.۶ درجه افزایش داشتهاست. در این مقایسه همه استانها افزایش دما داشتهاند. استانهای خراسان جنوبی با افزایش دمای ۲.۱ درجهای، سیستان و بلوچستان با افزایش ۲.۰ درجه و خراسان رضوی با افزایش دمای ۱.۹ درجه در صدر جدول افزایش دما هستند. استان اردبیل با افزایش دمای ۰.۵ درجه کمترین تغییرات را داشتهاست. افزایش دمای تهران هم در این مقایسه ۱.۷ درجه شدهاست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید