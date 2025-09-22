اگر «حق اولاد» شما هم حذف شده، اعتراض بزنید

سازمان تأمین اجتماعی با بهروزرسانی سیستمی دادهها، پرداختهای غیرقانونی «حق اولاد» به پروندههای فاقد فرزند تحت تکفل را متوقف کرد.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این اقدام که حدود ۵۰۰ هزار نفر از مستمریبگیران بازمانده را شامل میشود، ماهانه هزار میلیارد تومان صرفهجویی به همراه دارد و منابع را برای تقویت تعهدات اصلی صندوق و حمایت از اکثریت بازنشستگان هدایت میکند.
در راستای هوشمندسازی دادهها و انطباق با مقررات جاری،سازمان تامین اجتماعی پرداختهای غیرقانونی «حق اولاد» را برای پروندههایی که فاقد فرزند تحت تکفل یا دارای فرزند خارجشده از تکفل هستند، متوقف کرده است. این تغییر تنها پروندههایی را دربرمیگیرد که شرایط قانونی تکفل را ندارند و شامل همه ۱.۳ میلیون مستمریبگیر بازمانده نمیشود.
صرفهجویی و تقویت پایداری صندوق
برآوردهای اولیه نشان میدهد این اصلاح ماهانه از هدررفت حدود هزار میلیارد تومان منابع جلوگیری میکند، بهطوریکه بهطور متوسط برای هر پرونده غیرواجد شرایط، ۴۰۰ هزار تومان صرفهجویی میشود. این منابع برای تقویت پرداختهای بهموقع و تعهدات اصلی صندوق تأمین اجتماعی بهکار گرفته خواهد شد، اقدامی که به پایداری مالی صندوق و پیشبینیپذیری پرداختها به نفع اکثریت بازنشستگان واجد شرایط کمک میکند.
مسیر اعتراض برای مستمریبگیران
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که مستمریبگیرانی که حق اولاد آنها حذف شده، میتوانند از طریق بررسی فیش مستمری شهریور و ثبت درخواست در سامانه ۱۴۲۰ یا تماس با این شماره، اعتراض خود را مطرح کنند. این امکان برای رسیدگی به مغایرتهای احتمالی و اطمینان از رعایت حقوق مستمریبگیران فراهم شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید