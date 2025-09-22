En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اگر «حق اولاد» شما هم حذف شده، اعتراض بزنید

طبق قوانین موجود کمک هزینه اولاد بازماندگانی که فرزندی تحت کفالت نداشتند یا دارای فرزندی بودند که طبق قانون از کفالت آنها خارج شده، حذف شده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۲۷
| |
442 بازدید
اگر «حق اولاد» شما هم حذف شده، اعتراض بزنید

سازمان تأمین اجتماعی با به‌روزرسانی سیستمی داده‌ها، پرداخت‌های غیرقانونی «حق اولاد» به پرونده‌های فاقد فرزند تحت تکفل را متوقف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این اقدام که حدود ۵۰۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران بازمانده را شامل می‌شود، ماهانه هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه دارد و منابع را برای تقویت تعهدات اصلی صندوق و حمایت از اکثریت بازنشستگان هدایت می‌کند.

در راستای هوشمندسازی داده‌ها و انطباق با مقررات جاری،سازمان تامین اجتماعی پرداخت‌های غیرقانونی «حق اولاد» را برای پرونده‌هایی که فاقد فرزند تحت تکفل یا دارای فرزند خارج‌شده از تکفل هستند، متوقف کرده است. این تغییر تنها پرونده‌هایی را دربرمی‌گیرد که شرایط قانونی تکفل را ندارند و شامل همه ۱.۳ میلیون مستمری‌بگیر بازمانده نمی‌شود.

 
صرفه‌جویی و تقویت پایداری صندوق

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد این اصلاح ماهانه از هدررفت حدود هزار میلیارد تومان منابع جلوگیری می‌کند، به‌طوری‌که به‌طور متوسط برای هر پرونده غیرواجد شرایط، ۴۰۰ هزار تومان صرفه‌جویی می‌شود. این منابع برای تقویت پرداخت‌های به‌موقع و تعهدات اصلی صندوق تأمین اجتماعی به‌کار گرفته خواهد شد، اقدامی که به پایداری مالی صندوق و پیش‌بینی‌پذیری پرداخت‌ها به نفع اکثریت بازنشستگان واجد شرایط کمک می‌کند.

مسیر اعتراض برای مستمری‌بگیران

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که مستمری‌بگیرانی که حق اولاد آن‌ها حذف شده، می‌توانند از طریق بررسی فیش مستمری شهریور و ثبت درخواست در سامانه ۱۴۲۰ یا تماس با این شماره، اعتراض خود را مطرح کنند. این امکان برای رسیدگی به مغایرت‌های احتمالی و اطمینان از رعایت حقوق مستمری‌بگیران فراهم شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حق اولاد بازنشستگان فرزند حق اولاد تامین اجتماعی مستمری بگیران خبر فوری
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزییات تازه درباره نحوه افزایش حقوق مستمری‌بگیران
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز واریز می‌شود
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد
آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
فرمول جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان
مستمری همسر فوت شده بعد از ازدواج قطع می‌شود؟
حقوق بازنشستگان چقدر می‌شود؟
فعلا از بیمه بازنشستگان خبری نیست!
افزایش مستمری بازنشستگان بیش از ۱۰ درصد است؟
حداقل مستمری ۴ میلیون کمتر از سبد معیشت است
مشکلی برای پرداخت مستمری بازنشستگان نداریم
۶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ مستمری‌بگیر تأمین اﺟﺘﻤﺎعی ﻫﺴﺘﻨﺪ
خبر مهم درباره حداقل مستمریِ بازنشستگان
۶۱ هزار مستمری تامین اجتماعی در بهار ۹۷ برقرار شد
صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تا دو هفته آتی
تشریح جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان
بسته جبرانی برای مستمری‌بگیران صندوق بیمه روستایی
میزان افزایش دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی
نگاه تبعیض‌آمیز دولت به بازنشستگان تامین اجتماعی
نحوه دریافت فیش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۳ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۳۶ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۸ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ZyR
tabnak.ir/005ZyR