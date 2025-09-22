En
قتل عام ۵ عضو یک خانواده در کرمان

در پی وقوع یک قتل خانوادگی دلخراش در یکی از روستاهای شهرستان رودبار جنوب که منجر به جان‌باختن پنج نفر از اعضای یک خانواده شد، فرمانده انتظامی استان کرمان دستور ویژه‌ای برای بررسی فوری و دقیق این حادثه صادر کرد.
قتل عام ۵ عضو یک خانواده در کرمان


به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس کرمان، سردار موقوفه ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش اولیه از وقوع یک درگیری خانوادگی، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی شهرستان رودبار جنوب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، اختلافات خانوادگی علت اصلی این درگیری بوده که متأسفانه با استفاده از سلاح گرم پنج نفر به قتل رسیده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر اهمیت موضوع گفت: دستور ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین این جنایت صادر شده و مأموران پلیس آگاهی با تمام توان در حال پیگیری موضوع هستند.

