عملکرد خیره کننده علیرضا دبیر چه پیامی دارد؟

به گزارش تابناک، صادق الحسینی ، اقتصاددان در شبکه ایکس نوشت:
کد خبر: ۱۳۲۹۹۱۳
3 بازدید

عملکرد خیره‌کننده  علیرضا_دبیر در مدیریت کشتی ایران و ارتقای جایگاه کشتی ایران از ششم و نهم دنیا به قهرمان بلامنازع جهان یک پیام دارد: اگر در همه سمت‌های مدیریتی به جای ریش و تسبیح، «عملکرد و نتیجه» ملاک انتصاب و انتخاب بود امروز کشور در منجلاب ناکارآمدی فرو نرفته بود. یک جا یک ریشوی تسبیح به دست متخصص مثل دبیر مدیر خوبی میشود و ده جای دیگر متخصصین دیگری که نه ریش دارند و نه تسبیح و نه حتی اعتقاد. مهم اینست معیار عملکرد آنهاست نه ریش و تسبیحشان. اگر ملاک بجای نتیجه بشود ریش و تسبیح، سیستم براحتی توسط فاسدترین و ناکارآمدترین افراد با ابتدایی‌ترین وسایل (ریش و تسبیح) هک میشود.  
 

علیرضا دبیر کشتی ایران صادق الحسینی
