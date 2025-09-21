عملکرد خیره کننده علیرضا دبیر چه پیامی دارد؟

عملکرد خیره‌کننده علیرضا_دبیر در مدیریت کشتی ایران و ارتقای جایگاه کشتی ایران از ششم و نهم دنیا به قهرمان بلامنازع جهان یک پیام دارد: اگر در همه سمت‌های مدیریتی به جای ریش و تسبیح، «عملکرد و نتیجه» ملاک انتصاب و انتخاب بود امروز کشور در منجلاب ناکارآمدی فرو نرفته بود. یک جا یک ریشوی تسبیح به دست متخصص مثل دبیر مدیر خوبی میشود و ده جای دیگر متخصصین دیگری که نه ریش دارند و نه تسبیح و نه حتی اعتقاد. مهم اینست معیار عملکرد آنهاست نه ریش و تسبیحشان. اگر ملاک بجای نتیجه بشود ریش و تسبیح، سیستم براحتی توسط فاسدترین و ناکارآمدترین افراد با ابتدایی‌ترین وسایل (ریش و تسبیح) هک میشود.

