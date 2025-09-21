مرگ آتشین دختر جوان با نقشه تعمیرکار امدادخودرو

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، این حادثه روز پنجشنبه، ۲۲ شهریور ماه در یکی از خیابانهای پایتخت اتفاق افتاد. آن روز دختری جوان بعد از پایان کارش، سوار خودرو خودش شد تا به خانه برود، اما کمی آنطرفتر خودرواش ناگهان خاموش و او مجبور شد کنار خیابان توقف کند. همان موقع یک امدادخودرو خصوصی از راه رسید و تعمیرکار به کمک دختر جوان رفت. او بعد از بررسی وضعیت خودرو مدعی شد که پمپ بنزین ماشین سوخته و باید آن را تعویض کند. دختر جوان هم به حرف او اعتماد و قبول کرد تا پمپ تعویض شود.
نشت بنزین و آتشسوزی
چند دقیقه بیشتر طول نکشید تا تعمیرکار، پمپ بنزین خودرو را عوض کند. درحالیکه مقداری بنزین روی بدنه خودرو و کنار آن ریخته بود ناگهان حادثه وحشتناکی اتفاق افتاد. دختر جوان لباسش به بنزین آغشته شده بود و ناگهان جرقهای زده و او دچار آتشسوزی شد. او برای نجات خودش تلاش میکرد، اما هرچه میدوید و دستوپا میزد آتش بیشتر شعلهور میشد. این در حالی بود که جوان تعمیرکار با دیدن این صحنه از آنجا گریخت.
جدال با مرگ
دقایقی بعد دختر جوان که دچار سوختگی شدیدی شده بود به بیمارستان انتقال یافت و تیم پزشکی تلاش خود برای نجات جان او را آغاز کرد. آنها اعلام کردند دختر جوان دچار سوختگی ۶۰ درصدی شده است. هرچند آنها تلاش زیادی برای نجات او انجام دادند، اما سرانجام یک هفته بعد او بر اثر شدت جراحات وارده، روی تخت بیمارستان جانش را از دست داد. در این شرایط خانواده دختر جوان که تعمیرکار امدادخودرو را در مرگ دخترشان مقصر میدانستند راهی دادسرای امور جنایی تهران شدند و از او شکایت کردند. همچنین مادر دختر جوان در شبکههای اجتماعی فیلم کوتاهی منتشر کرد که در آن به جزئیات حادثه پرداخته و مدعی شده بود که آنچه اتفاق افتاده، قتل عمد است و عامل حادثه باید قصاص شود.
دستگیری متهم به قتل
بهدنبال این حادثه به دستور بازپرس جنایی، گروهی از مأموران پلیس تحقیقات خود در اینباره را آغاز کردند. چند نفر که شاهد این حادثه بودند آنچه را که دیده بودند برای پلیس شرح دادند و گفتند که عامل آتشسوزی تعمیرکار امدادخودروی یک شرکت خصوصی بود که بعد از حادثه فرار کرد. همچنین با استفاده از تصاویر ضبط شده توسط دوربینهای مداربسته، شماره پلاک خودروی این فرد بهدست آمد و مأموران موفق شدند او را دستگیر کنند.
کلاهبرداری که قاتل شد
متهم جوانی ۳۰ ساله، متاهل و سابقهدار است که پیش از این نیز چند مرتبه به اتهام سرقت دستگیر شده است. او وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، گفت: من در خیابانها خودروهای پژو را دستکاری میکردم و دنبال آنها میرفتم. زمانی که خودرو خراب میشد و راننده مجبور بود آن را متوقف کند سراغش میرفتم تا به او کمک کنم. به همه آنها میگفتم که پمپ بنزین خودرو سوخته و به این بهانه چند دقیقهای روی خودرو کار میکردم و هزینه پمپ و تعویضش را میگرفتم.
او درباره حادثهای که منجر به جانباختن دختر جوان شده بود نیز گفت: وقتی خودرو او خراب شد جلو رفتم و گفتم بنزین نشت کرده و پمپ بنزین خراب است. چند دقیقه طول کشید تا پمپ را تعویض کردم. کنار خودرو کمی بنزین ریخته بود که متوجه نشدم چطور کمی بنزین روی دختر جوان ریخت و ناگهان با یک جرقه او دچار آتشسوزی شد.
براساس اعترافات متهم، او پیش از این نیز با این ترفند از ۶ نفر دیگر کلاهبرداری کرده و هم اکنون با قرار قانونی در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات در اینباره ادامه دارد.
