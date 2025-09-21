پیام سردار پاکپور برای قهرمانی کشتی فرنگی ایران

به گزارش تابناک، سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
قهرمانان سرافراز کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران
پیروزی مقتدرانه شما در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب (کرواسی)، در ادامه درخشش تاریخی تیم ملی کشتی آزاد، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار ورزش ایران است.
آنچه این قهرمانی را معنادارتر ساخت، اقدام غرورآفرین شما در ادای سلام نظامی و احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در آوردگاه بینالمللی و پیش چشم جهانیان بود؛ اقدامی که نشان داد پیروزی شما صرفاً ورزشی نیست، بلکه پیامی روشن از استقامت، هویت انقلابی و وفاداری به آرمانهای بزرگ این ملت است.
این افتخار جهانی، جلوهای است از همافزایی اراده، تمرین سخت، اخلاق پهلوانی و ایمان عمیق؛ و تأکیدی است بر این حقیقت که جوانان مؤمن، انقلابی و متعهد ایران میتوانند در میدانهای جهانی، هم «قدرت جسمی» را به رخ بکشند و هم «روح معنوی» را به نمایش بگذارند.
به فدراسیون کشتی، مربیان دلسوز، کادر فنی پرتلاش، خانوادههای صبور و تمامی حامیان این تیم پرافتخار صمیمانه تبریک عرض میکنم. یقین دارم این پیروزیها الهامبخش نسل جوان برای پیمودن مسیر خودباوری، همبستگی ملی و فتح قلههای بلندتر در عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی خواهد بود.
از خداوند قادر متعال مسئلت دارم این افتخارات استمرار یابد و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران همواره بر فراز قلههای جهانی در اهتزاز باشد.
