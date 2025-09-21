گل امیرحسین‌ حسین‌زاده در آخرین دقایق نیمه اول باعث شد تراکتور با پیروزی به رختکن برود. شاگردان اسکوچیچ در اواخر نیمه دوم هم به گل دست یافتند و اجازه ندادند بازی با تساوی به اتمام برسد. با این شکست، اوضاع برای محرم نویدکیا بدتر شد.

سپاهان ۱ - تراکتور ۲؛ بازی بزرگ به کام اسکوچیچ و تی‌تی‌ها/ آلوز بود اما حسین‌زاده درخشید

سپاهان با محرم نویدکیا شرایط خوبی ندارد و این دیدار می‌توانست اوضاع را تغییر دهد اما نتیجه‌ای جز شکست عاید تیم اصفهانی نشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار بزرگ هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت 20 با قضاوت امیر عرب‌براقی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شد. دو تیم سپاهان و تراکتور در حالی به مصاف هم رفتند که سرخپوشان تبریزی در صورت پیروزی مقابل حریف خود می‌توانستند به صدر جدول برسند. در سمت مقابل، سپاهان با دو امتیاز از سه بازی گذشته، نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشت.

موضوع قابل اشاره اینکه با توجه به نتایج تیم اصفهانی تحت هدایت محرم نویدکیا، طرفداران زیادی راهی ورزشگاه نقش جهان نشدند. نکته مهم دیگر اینکه ریکاردو آلوز هافبک فصل گذشته تراکتور، در این دیدار در ترکیب سپاهان قرار گرفت. او اولین بازی خود را مقابل تیم سابقش انجام داد.

ترکیب ابتدایی دو تیم:

ترکیب سپاهان: محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، وحدت حنانوف، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، محمدمهدی لطفی، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست و انزو کریولی

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدک و تومیسلاو اشتراکالی

شاگردان اسکوچیچ که نیمه اول عملکرد بهتری نسبت به میزبان داشتند، در اواخر این نیمه به گل برتری دست یافتند. دقیقه ۵+۴۵ امیرحسین حسین‌زاده مهاجم تراکتور از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. او توپ را به سمت راست اخباری زد و در حالی که دروازه‌بان به درستی تشخیص داده بود، توپ گل شد.

اما سپاهان دقیقه ۶۰ موفق شد بازی را به تساوی بکشاند. حرکت از سمت چپ با ارسال احسان حاج صفی روی دروازه تراکتور همراه شد تا محمدمهدی لطفی شوت خود را در میان غفلت مدافعان تراکتور به سمت دروازه بزند و علیرضا بیرانوند را تسلیم کند. شاگردان نویدکیا در نیمه دوم عملکرد بهتری داشتند و به گل هم رسیدند. البته این پایان کار نبود و امیرحسین حسین‌زاده دقیقه ۶+۹۰ آب سردی بر پیکر سپاهانی‌ها ریخت. پاس تیبور هلیلوویچ به خامروبکف با شوت سهمگین این بازیکن همراه شد و بعد از دفع محمدرضا اخباری، امیرحسین حسین زاده توپ را تبدیل به گل کرد تا تراکتور دست پر به تبریز بازگردد.

بدین ترتیب شاگردان دراگان اسکوچیچ در تیم تراکتور با این پیروزی مهم، کسب هفت امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به گل‌گهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد، به صدر جدول صعود کردند. سپاهان هم که لیگ قهرمانان آسیا را با شکست آغاز کرد، در حسرت کسب پیروزی در لیگ برتر باقی ماند و با دو امتیاز، جایگاه چهاردهم جدول لیگ برتر را به خود اختصاص داده است.