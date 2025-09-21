En
پیام رهبر انقلاب به قهرمانان کشتی فرنگی ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملّی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملّت و آبرومند کردن کشور تشکر کردند.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۸۸
| |
444 بازدید
پیام رهبر انقلاب به قهرمانان کشتی فرنگی ایران

به گزارش تابناک. متن پیام رهبر انقلاب برای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در جهان به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم.
عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد.
از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین میگویم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۳۰ شهریور ۱۴۰۴

گفتنی است، تیم ملّی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد.

🔹️این نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملّی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان میشوند.

مطالب مرتبط
