En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عارف: نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها متفاوت باشد

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه عوامل گرانی برخی کالاها باید با دقت بررسی شود، گفت: نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۸۵
| |
3 بازدید
عارف: نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها متفاوت باشد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه تنظیم بازار با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی ، هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و  فرنگی کشورمان در مسابقه جهانی اظهار کرد: این قهرمانی با اختلافی نسبت به سایر رقبا به دست آمد، ورزشکاران ما در تمامی مسابقات روحیه پهلوانی و اخلاقی خود را حفظ کردند و حتی هیچ عکس‌العملی در برابر برخی بی‌اخلاقی از سوی رقبای خود بروز ندادند.این ورزشکاران می‌توانند الگویی برای جوانان کشورمان باشند.

وی ادامه داد: ما به  دنبال پهلوان پروری  هستیم، البته منظور این نیست که دنبال قهرمانی نیستیم بلکه قهرمانی بدون رعایت اخلاق و روحیه پهلوانی در راهبرد ما وجود ندارد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به معلمان، اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان گفت: معلمان و اساتید دلسوز و متعهد نسل‌های آینده کشور را تربیت می‌کنند. ما باید تلاش کنیم نشاط و شادابی دانش‌آموزان را حفظ کرده تا آنها در مسیر تعالی کشور گام بردارند.

عارف در ادامه با بیان اینکه راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است، گفت: باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی را بگیریم و در این زمینه منافع ملی و مصالح مردم باید اصل و اساس باشد. باید عوامل اصلی گرانی برخی کالاها و مواد غذایی به دقت بررسی شده و تصمیمات لازم برای مقابله با این عوامل گرفته شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالاها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.  

معاون اول رئیس جمهور همچنین از اتاق اصناف و تولیدکنندگان بابت برگزاری نمایشگاه‌های لوازم‌التحریر در استان‌های مختلف با ارائه تخفیف به مردم تشکر کرد.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت بازار برنج و مرغ و قیمت این دو کالا ، گزارش درباره قیمت کالاهای منتخب، گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌های توزیع لوازم‌التحریر و گزارشی از بازرسی های سازمان تعزیرات ارائه شد.

براساس گزارش بازرسی‌ها، تا تاریخ ۲۶ شهریور  ۱۶ هزار گشت از ۹۰ هزار واحد صنفی بازرسی کرده‌اند همچنین بیش از ۴۵هزار پرونده درباره تخلف در زمینه فروش نان تهیه شده است.

در مجموع ۳۰۰ هزار پرونده تعزیرات تشکیل شده‌ است که ۴۸ هزار پرونده درخصوص کالاهای اساسی بوده است.
همچنین در این جلسه مصوب شد که قیمت کودهای فسفاته و پتاسه ۳۰ درصد افزایش یابد و سهم یارانه ریالی آنها اصلاح شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار وزرای دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت و مدیران دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور قیمت کالاها تنظیم بازار فروشگاه ها خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zxl
tabnak.ir/005Zxl