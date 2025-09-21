En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
سنگ تمام محمد علیزاده برای سارا منجزی پور روی صحنه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۹۸۸۳
کد خبر:۱۳۲۹۸۸۳
42 بازدید
نبض خبر

افشای پشت پرده بازگشت تتلو به ایران؛ 700 هزار دلار را دود کرد!

مسعود جمالی کنسرت گذار لس آنجلسی که قرار بود برای امیر تتلو تور برگزار کند و بابت این تور کنسرت 700 هزار دلار به امیرحسین مقصودلو داده بود، می‌گوید این هفتصد هزار دلار دود شده و شیوه هزینه کردن این هزینه را توضیح داد. جمالی همچنین کل فرآیند بازگشت تتلو به ایران را باز کرد و گفت تتلو به دنبال این است که با سپری کردن 1.5 دیگر از حبس ده‌ ساله‌اش (مجموعاً سه سال) با عفو از زندان بیرون بیاید و با او در تماس است تا کنسرت بگذارند! جمالی همچنین از درآمد 20 هزار دلاری تتلو از یوتیوبش در ماه پرده برداشت و تاکید کرد این درآمد را در یک روز هزینه می‌کند! جزئیات را به روایت جمالی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر امیر تتلو درآمد یوتیوب کنسرت بازگشت به ایران امیرحسین مقصودلو تتلو
اخبار مرتبط
حرکت حامد بهداد برای حمایت از تتلو
مصاحبه امیر تتلو با بیست و سی
بشنوید: تازه‌ترین آهنگ امیر تتلو از داخل زندان
ادبیات عجیب ژیلا صادقی: تتلوی بزرگوار و نازنین!
ویدیوی مخفی تتلو از لحظه دستگیری و دیپورتش
روایت یک آهنگساز از مسیری که تتلو طی کرد
دفاع تازه رائفی پور از تتلو و الهام چرخنده
ویدیوی تازه از لحظه بازداشت تتلو در ایران
پاسخ سحر قریشی به پرسش‌ها درباره طارمی و تتلو
امیر تتلو در زندان ازدواج کرد!
کارنامه بازپرس جنجالی که بازداشت شد
روایت رضا طعمه از روانی شدن امیر تتلو
سخنگوی قوه قضاییه: حکم اعدام تتلو قطعی و آماده اجرا است
ویدیوی جنجالی سحر قریشی درباره تتلو ؛ به ایران می‌آید؟!
تتلو و داوود هزینه دقیقاً کجا هستند؟
جزئیات حکم امیر تتلو به روایت وکیلش
هم‌بندی تتلو: اهل نماز بود و در مسجد شعر می‌خواند!
روایت خشن فیلمبردار تتلو از تجاوزش به دختران
افشاگری سحر قریشی درباره بازگشت تتلو به ایران
حرف‌های امیر تتلو روی تخت بیمارستان
تکذیب صدور قرار وثیقه برای امیر تتلو
تتلو توبه‌نامه نوشته و می‌خواهد ازدواج کند
واکنش تتلو به بسته شدن اینستاگرامش
اجرای مسعود صادقلو در حمایت از امیر تتلو!
واکنش قوه قضائیه به پرونده «تتلو»
تصاویری از تغییر چهره امیر تتلو در اولین جلسه دادگاه
حساب بانکی امیر تتلو زیر نظر
قوه قضاییه: امیر تتلو شاکی خصوصی نداشت
آزادی تتلو به مناسبت عید فطر صحت ندارد
سرنوشت تتلو چه خواهد شد؟
رفتار‌عجیب‌طرفداران تتلو همزمان با افشای تجاوزش
دادگاه کیفری توبه تتلو را محرز دانسته است
امیر تتلو در کدام زندان تهران است؟ + جزئیات
سلاخ‌خانه تتلیتی با فرمول نرمالیزاسیون
رشته حیات امیر تتلو در دستان سحر قریشی؟!
اطلاع رسانی مادر تتلو درباره وضعیت پرونده پسرش
آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو
حذف حساب 4.1 میلیونی تتلو در اینستاگرام، پایان سلبریتی مجازی؟
صفحه اینستاگرامی تتلو مسدود شد
تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمی‌شود
لحظه بازداشت تتلو در ایران توسط پلیس
دلیل اعتراض تتلو!
واکنش به خبر تسهیلات به امیر تتلو در زندان: تنبیه شد!
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش
ویدیوی امیر تتلو از پیش بینی سرنوشتش
تحویل امیر تتلو به ایران / چه چیزی در انتظار خواننده بدنام است؟ + تصویر
«تتلو» می‌خواهد به پیاده روی اربعین برود!
جنجال شبانه تتلو در فرودگاه برای بازگشت به تهران
روایت صداوسیما از بازداشت امیر تتلو
روایت 19 دقیقه‌ای سحر قریشی از شکنجه‌های تتلو
اعلام شرایط پذیرش توبه امیر تتلو؛ چگونه قسر در رفت؟
«تتلو» از زندان آزاد می‌شود؟
چهره معصوم و بانمک «تتلو» در ۵ سالگی
امیر تتلو: شش ماه است مجوز گرفتم!
امیر تتلو به ایران باز می‌گردد؟
جزئیات صدور حکم اعدام تتلو
روایت تکان‌دهنده تتلو از وضعیت تباه خانواده‌اش
ویدیوی وحشتناک تتلو قبل از بازگشت به ایران
جزئیات عفو امیر تتلو؛ درخواست از رهبر انقلاب؟
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟