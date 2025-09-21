افشای پشت پرده بازگشت تتلو به ایران؛ 700 هزار دلار را دود کرد!

مسعود جمالی کنسرت گذار لس آنجلسی که قرار بود برای امیر تتلو تور برگزار کند و بابت این تور کنسرت 700 هزار دلار به امیرحسین مقصودلو داده بود، می‌گوید این هفتصد هزار دلار دود شده و شیوه هزینه کردن این هزینه را توضیح داد. جمالی همچنین کل فرآیند بازگشت تتلو به ایران را باز کرد و گفت تتلو به دنبال این است که با سپری کردن 1.5 دیگر از حبس ده‌ ساله‌اش (مجموعاً سه سال) با عفو از زندان بیرون بیاید و با او در تماس است تا کنسرت بگذارند! جمالی همچنین از درآمد 20 هزار دلاری تتلو از یوتیوبش در ماه پرده برداشت و تاکید کرد این درآمد را در یک روز هزینه می‌کند! جزئیات را به روایت جمالی می‌بینید و می‌شنوید.