En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام پزشکیان به رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان

رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه‌ای فرارسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان را به رئیس جمهور، نخست وزیر و مردم این کشور تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۸۱
| |
557 بازدید
پیام پزشکیان به رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پزشکیان در پیام تبریک خود به آقای « واهاگن خاچاطوریان» رئیس جمهور ارمنستان با تاکید بر اینکه دو ملت ایران و ارمنستان با تاریخ، تمدن و فرهنگی قدیمی و ریشه‌دار از دیرباز در کنار یکدیگر زیسته و پیوندها و علایق مستحکم با یکدیگر برقرار کرده‌اند ، ابراز امیداوری کرد  در پرتو اراده رهبران دو کشور روند تعمیق و ارتقای روابط دو کشور با نگاه و اهداف راهبردی و بر پایه منافع مشترک همچنان ادامه یابد.

رئیس جمهور همچنین در پیام تبریک خود به «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان،‌ با اشاره به اینکه  روابط ایران و ارمنستان در سال‌های اخیر شاهد یک پویایی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است  تصریح کرد‌:  امیدوارم در پرتو اراده رهبران دو کشور و با استفاده از ظرفیت‌های فراوان موجود برای توسعه همکاری‌ها، این روند با نگاه به اهداف راهبردی و در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقه همچنان تداوم یابد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیام تبریک ارمنستان خاچاطوریان پاشینیان خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نگرانی ایران از حضور شرکت آمریکایی در مسیر ترانزیتی ارمنستان/ "کریدور زنگزور" از دستور کار خارج شد
در ارتباط با کریدور زنگزور بزرگنمایی شده است
پزشکیان: زیر بار محرومیت از حقوق ملت ایران نمی‌رویم
دیدار پزشکیان با رئیس جمهور ارمنستان + عکس
ایران از مذاکرات صلح آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کند
توافقات اخیر زمینه‌ساز دسترسی ریلی ایران به دریای سیاه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zxh
tabnak.ir/005Zxh