عمل زیبایی در منزل، یک شهروند را تا پای مرگ کشاند

عکس آرشیوی است.
امین نیاکان با اشاره به طرح شکایت یک شهروند مبنی بر دریافت خدمات زیبایی در منزلی که منجر به مشکلات و آسیبهای جدی به زیبایی و سلامتی فرد شده بود، گفت: ناآگاهی برخی از افراد جامعه موجب میشود که گاهی افراد با انواع تبلیغات غیرواقعی فریب خورده و به طمع هزینه کمتر به این سمت منحرف شوند.
وی افزود: متاسفانه در یکی از این موارد به دلیل استفاده از تجهیزات و وسایل غیراستریل منجر به ابتلای این شهروند به عفونت شدید خون شده که این وضعیت وخیم، بیمار را تا آستانه مرگ پیش برد و اکنون این شهروند در بیمارستان تحت مراقبت و درمان قرار دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: با کسب مجوزهای قضایی، کارشناسان اداره نظارت بر درمان و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه در محل حاضر و وسایل و ابزار کار موجود در منزل مورد نظر را ثبت و ضبط کرده و فرد خاطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
نیاکان درباره تزریقات زیبایی و جوانسازی صورت، به خصوص بوتاکس، فیلر، مزوتراپی و پیآرپی هشدار داد و تأکید کرد: تمامی این اقدامات باید حتماً تحت نظر پزشک و در مراکز مجاز انجام شود، در غیر این صورت عوارض خطرناک و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای تزریق بوتاکس، فیلر و سایر مواد زیباسازی باید از مواد اولیه استاندارد و دارای مجوز وزارت بهداشت استفاده شود، به اهمیت حفظ زنجیره سرما در نگهداری این داروها اشاره و اظهار کرد: در صورت رعایت نکردن شرایط استاندارد، عفونت و آلرژی میتواند رخ دهد.
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در روز یکشنبه ۳۰ شهریور، نیاکان یادآور شد: گزارشهای مردمی کمک شایانی در شناسایی متخلفان و پیشگیری از مداخلات درمانی خواهد بود و از شهروندان درخواست دارم در صورت مشاهده هرگونه تخلف درمانی با سامانه ۱۸۱۹ و ۱۹۰ تماس بگیرند.
