بازداشت قاتل فراری مشیریه تهران در شاهین شهر اصفهان

قاتل فراری محله مشیریه تهران که پس از شلیک مرگبار بیش از یک سال متواری بود، سرانجام در شاهین‌شهر اصفهان به دام پلیس افتاد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، اواسط خردادماه سال ۱۴۰۳، مرگ مشکوک مرد جوانی در خودروی رانای سفیدرنگ در محله مشیریه از سوی مردم به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گزارش داده شد.

طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بیسیم کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم به همراه بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای جنایی، راهی محل حادثه شدند و جسد مرد جوانی را مشاهده کردند که براثر شلیک گلوله سلاح وینچستر به قتل رسیده بود. بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که لحظاتی پیش مقتول مقابل یک نمایشگاه خودرو که متعلق به ۲ برادر بوده درگیر شده است.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، مقتول و برادرانش از مدتی قبل با این برادران نمایشگاه‌دار که هم‌محله‌ای هم بودند، به دلایل شخصی اختلافاتی بین آنها به وجود آمده درگیری میان آنها رخ داده است.

محل وقوع قتل کمتر از ۵۰۰ متر با نمایشگاه خودرو فاصله داشــت و این نشان میداد که مقتول هنوز زیاد از صحنه درگیری دور نشــده بود که هدف شلیک گلوله یکی از برادر‌ها قرار گرفت.

کارآگاهان که در جریان تحقیقات متوجه دوربین‌های مداربسته شده بودند به بازبینی فیلم آن پرداخته و مشاهده کردند مقتول در حالی که با خودروی خود از نمایشگاه فاصله کمی گرفته بود از سوی قاتل به نام مسعود هدف شلیک گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده است؛ ۲ برادر نمایشگاه‌دار نیز پس از این شلیک مرگبار قبل از رسیدن پلیس متواری شدند.

پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی خیلی زود یکی از بردار‌ها و چندین مظنون را بازداشت کرد، اما مسعود برادر دیگر که با سلاح شلیک کرده بود به همراه همسرش قبل از رسیدن پلیس متواری شده بود.

دستگیری قاتل در شاهین شهر اصفهان

اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۴، کارآگاهان پس چندین ماه تلاش شبانه‌روزی و با اقدامات گسترده اطلاعاتی متوجه شدند که قاتل پس از ارتکاب جرم به همراه همسرش راهی شاهین شهر اصفهان شدند و در آن جا با هویت جعلی یک خانه اجاره کردند که همین سرنخ مهم کافی بود تا متهم در یک قدمی بازداشت قرار بگیرد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهیپس از دریافت این اطلاعات خیلی مهم، بی‌درنگ راهی خانه موردنظر در شاهین شهر اصفهان شدند بعد چندیدن ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس متهم را با اجرای یک عملیات ضربتی به دام انداختند.

متهم در جریان بازجویی با اظهارات ضد و نقیضی عنوان کرد که در جریان درگیری اسلحه دستش بوده، اما او شلیک نکرده است؛ در ادامه نیز کارآگاهان مأموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی تحقیقات خود را پیرامون این پرونده ادامه دهند.

متهم جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در شعبه سوم دادسرای جنایی ادامه دارد.