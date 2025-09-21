En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرودگاه‌های اروپا فلج شدند

در پی حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات فرودگاه‌های اروپایی، هزاران مسافر در فرودگاه ژنو بلاتکلیف مانده‌اند و فرودگاه بروکسل نیز نیمی از پروازهای خروجی روز دوشنبه را لغو کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۷۳
| |
570 بازدید
فرودگاه‌های اروپا فلج شدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به دنبال حملات سایبری گسترده به برخی فرودگاه‌های کشورهای اروپایی آسانسورها، پله برقی‌ها و وای‌فای داخل ترمینال  فرودگاه ژنو به دنبال حملات سایبری خاموش شده‌اند. 

 به گزارش منابع خبری، وبگاه فرودگاه و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی هیچ اطلاعیه‌ای منتشر نکرده و هزاران نفر در داخل و خارج فرودگاه سرگردان شده‌اند.

فرودگاه بروکسل در بلژیک نیز بعد از ظهر  یکشنبه به وقت تهران اعلام کرد که از خطوط هوایی خواسته شده نیمی از پروازهای خروجی برنامه‌ریزی‌شده برای روز دوشنبه را لغو کنند، زیرا شرکت هوافضای «کالینز» هنوز قادر به ارائه نسخه جدید و امن سیستم ثبت ورود نیست.

سازمان هوانوردی اروپا، یوروکنترل، از جمعه  گذشته اختلالاتی درسامانه‌های فناوری اطلاعات مربوط به پردازش مسافران را گزارش کرده بود، علاوه بر فرودگاه براندنبورگ برلین،  فرودگاه بین‌المللی هیتروی لندن، فرودگاه‌های دوبلین و کورک و فرودگاه بروکسل نیز تحت تأثیر این حمله قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا فرودگاه حمله سایبری بلژیک بروکسل هوانوردی لغو پروازها مسافران خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اختلال گسترده در فرودگاه‌های اروپا بخاطر حمله سایبری
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZxZ
tabnak.ir/005ZxZ