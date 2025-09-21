به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به دنبال حملات سایبری گسترده به برخی فرودگاههای کشورهای اروپایی آسانسورها، پله برقیها و وایفای داخل ترمینال فرودگاه ژنو به دنبال حملات سایبری خاموش شدهاند.
به گزارش منابع خبری، وبگاه فرودگاه و حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی هیچ اطلاعیهای منتشر نکرده و هزاران نفر در داخل و خارج فرودگاه سرگردان شدهاند.
فرودگاه بروکسل در بلژیک نیز بعد از ظهر یکشنبه به وقت تهران اعلام کرد که از خطوط هوایی خواسته شده نیمی از پروازهای خروجی برنامهریزیشده برای روز دوشنبه را لغو کنند، زیرا شرکت هوافضای «کالینز» هنوز قادر به ارائه نسخه جدید و امن سیستم ثبت ورود نیست.
سازمان هوانوردی اروپا، یوروکنترل، از جمعه گذشته اختلالاتی درسامانههای فناوری اطلاعات مربوط به پردازش مسافران را گزارش کرده بود، علاوه بر فرودگاه براندنبورگ برلین، فرودگاه بینالمللی هیتروی لندن، فرودگاههای دوبلین و کورک و فرودگاه بروکسل نیز تحت تأثیر این حمله قرار گرفتند.
