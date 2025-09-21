En
خشم مقامات صهیونیست از اقدام انگلیس، کانادا و استرالیا

در پی به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس، کانادا و استرالیا؛ مقامات رژیم صهیونیستی خشم خود را ابراز کرده و بر تحمیل حاکمیت این رژیم بر کرانه باختری تاکید کردند.
خشم مقامات صهیونیست از اقدام انگلیس، کانادا و استرالیا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: اقدام انگلیس در به رسمیت شناختن کشور فلسطین تنها پاداشی برای حماس است. این اقدام انگلیس با تشویق اخوان المسلمین در این کشور صورت گرفته است.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تصریح کرد: رهبران حماس خودشان علناً می‌گویند که به رسمیت شناختن فلسطین نتیجه مستقیم و ثمره کشتار هفتم اکتبر است.

در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: من در سازمان ملل حقیقت «جنگ عادلانه‌مان» علیه قدرت‌های شر و دیدگاهمان نسبت به صلح واقعی که برخاسته از قدرت است، مطرح خواهم کرد.

نتانیاهو گفت: ما باید با سازمان ملل و تمامی جبهه‌های دیگر مقابله کنیم و ما باید در خصوص تبلیغات دروغین علیه ما دست به کار شویم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: درخواست‌ها برای تشکیل کشور فلسطین تهدیدی برای موجودیت ما است و جایزه غیرمنطقی برای تروریسم است.

همزمان، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: من پیشنهادی را برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری در نشست بعدی کابینه مطرح خواهم کرد.

بن گویر گفت: اقدام انگلیس، کانادا و استرالیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک پاداش برای قاتلان است و اقدامات متقابل فوری را می‌طلبد.

وی افزود: باید حاکمیت‌مان را هرچه سریعتر بر کرانه باختری اعمال کنیم و تشکیلات خودگردان را به صورت کامل نابود سازیم.

در همین خصوص، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت: روزهایی که انگلیس و کشورهای دیگر آینده ما را تعیین می‌کردند و دوران قیمومیت به سر آمده است. پاسخ ما به اقدام آنها در به رسمیت شناختن فلسطین این است که حاکمیت‌مان را بر کرانه باختری اعمال می‌کنیم. زمان این امر فرا رسیده است و این مسئله اکنون در دستان نتانیاهو است.

اسموتریچ گفت: باید ایده احمقانه مبتنی بر تشکیل کشور فلسطین از دستور کار تا ابد ساقط شود.

میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی نیز گفت: به رسمیت شناختن فلسطین بی‌معنی است و از آن بوی یهودستیزی و انزجار از اسرائیل بلند می‌شود.

وی گفت: تنها پاسخ به این اعلامیه احمقانه این است که حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری و غور اردن اعمال شود.

همزمان یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها در اراضی اشغالی گفت: به رسمیت شناختن یک جانبه کشور فلسطین یک شکست دیپلماتیک خطرناک برای نتانیاهو و اسموتریچ و گامی ویرانگر برای امنیت اسرائیل است.

یائیر گولان افزود: به رسمیت شناختن کشور فلسطین نتیجه کوتاهی سیاسی نتانیاهو و مخالفت او با پایان جنگ و برتری دادن بر اشغالگری و الحاق است.

در همین خصوص، بنی گانتس، رئیس حزب «اردوگاه دولت» عنوان داشت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین در پایان کار تنها منجر به تشویق حماس و طولانی شدن زمان جنگ و دور شدن احتمال‌های توافق و تبادل اسیران می‌شود.

بنی گانتس ادعا کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیام حمایت آشکاری برای ایران و گروه‌های نیابتی آن است.

وی افزود: رهبران غربی پیش از هر اقدام دیگری، باید بیشترین فشار را بر حماس اعمال کنند تا قدرت را کنار بگذارد و اسیران را بازگرداند.

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین نتیجه شکست و فروپاشی سیاسی شدید کابینه و نتانیاهو است.

اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انگلیس فلسطین به رسمیت شناختن کانادا استرالیا خبر فوری
