قهر هواداران با تیم استقلال!

با توجه به شکست سنگین آبی پوشان برابر الوصل امارات و ناراحتی هواداران این تیم، تماشاگر زیادی از دیدار استقلال و پیکان استقبال نکرده است.
قهر هواداران با تیم استقلال!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دیدار دو تیم استقلال و پیکان تهران از هفته چهارم لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز خواهد شد.

حاشیه‌های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* شکست ۷ بر صفر استقلال برابر الوصل و ناراحتی هواداران از نتیجه به دست آمده باعث شد تا استقبال چندانی از این دیدار نشود و بیشتر صندلی‌های ورزشگاه خالی بماند.

*با نتایجی که استقلال در هفته‌های اخیر به دست آورده شایعه برکناری ساپینتو قوت بیشتری گرفته است و اگر او نتواند پیکان را هم شکست دهد بحث برکناری او بیشتر قوت خواهد گرفت.

*اندک هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند از عملکرد بازیکنان استقلال مقابل الوصل به شدت ناراحت بوده و اعتقاد داشتند هیچکدام از بازیکنان قدر پیراهنی را که بر تن دارند، نمی‌دانند و تنها به فکر پول‌های بادآورده هستند.

*هواداران استقلال با دیدن اتوبوس‌های تیم استقلال از کادر فنی و بازیکنان خواستند این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند در غیر این صورت شعارهایی خواهند داد که شاید باب میل اعضای تیم استقلال نباشد.

*برخی از طرفداران استقلال هم با دیدن ساپینتو از او خواستند نه تنها دیدار برابر پیکان بلکه سایر بازی‌ها را هم با پیروزی پشت سر بگذارند در غیر این صورت سرمربی تیم باید خودش قبل از اینکه شعاری علیه او داده شود استقلال را ترک کند.

اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
