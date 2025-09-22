En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت مُد به دهه هشتاد میلادی

در دهه ۱۹۸۰، بسیاری از ترندهای فرهنگی و فناوری در اوج بودند، اما اکنون برخی از آن‌ها دوباره در حال بازگشت هستند.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۶۴
| |
485 بازدید
بازگشت مُد به دهه هشتاد میلادی

به گزارش تابناک؛ این روند بازگشت به گذشته، به ویژه در میان نسل جوان، به عنوان واکنشی به اشباع دیجیتال و تمایل به زندگی ملموس‌تر و آگاهانه‌تر مشاهده می‌شود.

از جمله این ترندها می‌توان به استفاده از تلفن‌های ثابت، نوار کاست، دیسک‌های وینیل، دوربین‌های فیلمی، مکعب روبیک، نقشه‌های کاغذی و دفترچه‌های یادداشت اشاره کرد.

این وسایل نه تنها برای یادآوری خاطرات گذشته، بلکه به عنوان نماد‌هایی از سبک زندگی ساده‌تر و ارتباطات انسانی‌تر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در دنیای مد، ترند‌هایی مانند کت‌های قدرتی، شلوار‌های ورزشی رنگی و مدل موی بلند کفتری نیز دوباره محبوب شده‌اند.

این بازگشت‌ها نشان‌دهنده تمایل به پذیرش سبک‌های گذشته و ترکیب آنها با سلیقه‌های معاصر است.

این حرکت به سوی گذشته، نه تنها به عنوان یک مد، بلکه به عنوان یک بیانیه فرهنگی و اجتماعی در برابر وابستگی بیش از حد به تکنولوژی و دیجیتالیزه شدن زندگی روزمره دیده می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مد دهه هشتادی ترندهای فرهنگی نوار کاست
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوشش مردان ایرانی در دوره قاجار
کیف دستی گران‌تر از هواپیمای واقعی
چرا مردان ایتالیایی تا این حد خوش‌پوش‌اند؟
جشنواره مد و لباس فجر
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۳ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۳۶ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۸ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ZxQ
tabnak.ir/005ZxQ