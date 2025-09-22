بازگشت مُد به دهه هشتاد میلادی

در دهه ۱۹۸۰، بسیاری از ترندهای فرهنگی و فناوری در اوج بودند، اما اکنون برخی از آن‌ها دوباره در حال بازگشت هستند.

به گزارش تابناک؛ این روند بازگشت به گذشته، به ویژه در میان نسل جوان، به عنوان واکنشی به اشباع دیجیتال و تمایل به زندگی ملموس‌تر و آگاهانه‌تر مشاهده می‌شود.

از جمله این ترندها می‌توان به استفاده از تلفن‌های ثابت، نوار کاست، دیسک‌های وینیل، دوربین‌های فیلمی، مکعب روبیک، نقشه‌های کاغذی و دفترچه‌های یادداشت اشاره کرد.

این وسایل نه تنها برای یادآوری خاطرات گذشته، بلکه به عنوان نماد‌هایی از سبک زندگی ساده‌تر و ارتباطات انسانی‌تر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در دنیای مد، ترند‌هایی مانند کت‌های قدرتی، شلوار‌های ورزشی رنگی و مدل موی بلند کفتری نیز دوباره محبوب شده‌اند.

این بازگشت‌ها نشان‌دهنده تمایل به پذیرش سبک‌های گذشته و ترکیب آنها با سلیقه‌های معاصر است.

این حرکت به سوی گذشته، نه تنها به عنوان یک مد، بلکه به عنوان یک بیانیه فرهنگی و اجتماعی در برابر وابستگی بیش از حد به تکنولوژی و دیجیتالیزه شدن زندگی روزمره دیده می‌شود.