بازگشت مُد به دهه هشتاد میلادی

به گزارش تابناک؛ این روند بازگشت به گذشته، به ویژه در میان نسل جوان، به عنوان واکنشی به اشباع دیجیتال و تمایل به زندگی ملموستر و آگاهانهتر مشاهده میشود.
از جمله این ترندها میتوان به استفاده از تلفنهای ثابت، نوار کاست، دیسکهای وینیل، دوربینهای فیلمی، مکعب روبیک، نقشههای کاغذی و دفترچههای یادداشت اشاره کرد.
این وسایل نه تنها برای یادآوری خاطرات گذشته، بلکه به عنوان نمادهایی از سبک زندگی سادهتر و ارتباطات انسانیتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
در دنیای مد، ترندهایی مانند کتهای قدرتی، شلوارهای ورزشی رنگی و مدل موی بلند کفتری نیز دوباره محبوب شدهاند.
این بازگشتها نشاندهنده تمایل به پذیرش سبکهای گذشته و ترکیب آنها با سلیقههای معاصر است.
این حرکت به سوی گذشته، نه تنها به عنوان یک مد، بلکه به عنوان یک بیانیه فرهنگی و اجتماعی در برابر وابستگی بیش از حد به تکنولوژی و دیجیتالیزه شدن زندگی روزمره دیده میشود.
